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آمال ماهر: غيابي كان في مصلحتي.. والموسيقى طريقتي للتعبير عن نفسي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آمال ماهر: غيابي كان في مصلحتي.. والموسيقى طريقتي للتعبير عن نفسي

امال ماهر
امال ماهر
منار نور

تحدثت الفنانة آمال ماهر عن فترة غيابها الأخيرة عن الساحة الفنية، مؤكدة أن هذا الابتعاد كان قرارًا مدروسًا يصب في مصلحتها الشخصية والفنية.

وقالت آمال ماهر، في حوار خاص مع مجلة Vogue Arabia:"الغياب كان في مصلحتي، وأخذت وقتي في التحضير للألبوم الجديد بشكل مكثف.. وهتشعروا بده لما الألبوم ينزل".

وتطرقت آمال ماهر إلى علاقتها العميقة بالموسيقى، مشيرة إلى أنها تشكل جزءًا أساسيًا من حياتها، مضيفة: "المزيكا دايمًا كانت جزء لا يتجزأ من حياتي، وهي طريقتي اللي بعبر بيها عن نفسي، وخصوصًا في اللحظات اللي الكلام فيها مش كفاية".

وأضافت: "كل مرة بشتغل على مشروع جديد، بكتشف جانب مختلف وجديد في نفسي".

امال ماهر الفنانة امال ماهر المطربة امال ماهر

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