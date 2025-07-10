بعد يومين من طرحها .. "أعوذ بالله من عنيكم" للحسن عادل وشيندي تتجاوز 5 ملايين مشاهدة

حقق الثنائي الفني الحسن عادل وإسلام شيندي نجاحا لافتا بأحدث أعمالهما الغنائية المشتركة "أعوذ بالله من عنيكم"، التي تصدرت قائمة تريند يوتيوب في مصر، محققة أكثر من 5 ملايين مشاهدة خلال 48 ساعة فقط من طرحها كفيديو كليب على المنصة.

الأغنية التي تناولت موضوع "الحسد والعين" جاءت بكلمات وألحان إسلام شيندي، وتوزيع موسيقي أحمد توينز، بينما تولى تصوير الكليب أحمد حجاج، والإخراج زيزو الأسود، تحت إشراف عام شريف صبري، وسوشيال ميديا الحسين عادل.



ويعد هذا الدويتو هو أول تعاون فني يجمع بين الفنان الحسن عادل والمطرب إسلام شيندي، وقد لاقى العمل تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بالطابع الشعبي للأغنية والكلمات القريبة من الحياة اليومية.

وكان الحسن عادل قد فرض اسمه بقوة في الفترة الأخيرة كواحد من أبرز الأصوات الشابة في الساحة الغنائية، بعد سلسلة من الأغاني الناجحة مثل "مش سالكين"، "اليوم العيد"، "ياحلاوة رمضان"، "رجوع ناهيناه"، و"مطرقعة"، التي ساهمت جميعها في توسيع قاعدة جمهوره.

يذكر أن "أعوذ بالله من عنيكم" تصدرت الأغنية منصات التواصل الاجتماعي، مع تعليقات إيجابية من المتابعين الذين أشادوا بالأداء القوي للثنائي، وتعد واحدة من أسرع الأغاني انتشارا في مصر خلال الفترة الأخيرة.