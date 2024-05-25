أحمد موسى: مطلوب من الحكومة التحدث أكثر مع الناس حول الأزمات

شارك الإعلامي أحمد موسى منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”.

‏وكتب: “تتحمل الدولة تكاليف هائلة فى دعم الكهرباء والخبز رغم ظروفها الصعبة، على سبيل المثال رغيف الخبز على بطاقة التموين يتكلف جنيها وربع ويحصل عليه المواطن بـ5 قروش، مطلوب من الحكومة التحدث أكثر مع الناس وتشرح أسباب قطع الكهرباء عن المواطنين وما هى البدائل المتاحة وكم تتحمل الموازنة من ملايين الدولارات لتوفير الطاقة ومتى نتوقف عن تخفيف الأحمال، كل وزير يتحمل مسئوليته كاملة لنقل الصورة الحقيقية للرأى العام والذى سيتحمل عندما يعرف الحقائق”.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ممثلة في الوزرارت المعنية من وزارات الكهرباء والبترول، تحرص على التخفيف من على كاهل المواطنين، وبالتالي تم الاتفاق على تجنب تخفيف الأحمال في الفترة الصباحية لأنها فترة عقد الامتحانات في المدارس.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إنه تم الاتفاق على تخفيف الأحمال من الساعة 3 عصرا حتى 7 مساء من يوم 8 مايو حتى يوم 20 يوليو المقبل.

وأضاف المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن هنك تنسيقا دائما بين وزارة التعليم ووزارة الكهرباء، وتم تحديد الموعد بناءً على تنسيق من الوزارتين وتتم مراعاة التصحيح للامتحانات، مؤكدا أنه بكل منطقة سيتم تخفيف الأحمال لمدة ساعتين.