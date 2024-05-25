قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الفعاليات

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوتين تثقيفيتين بجامعتى بنها والفيوم لإلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تواجه الشباب والدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف القطاعات وذلك فى إطار نشر الوعى الثقافى والوطنى.

وخلال الندوتين قام قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم بحضور محافظى القليوبية والفيوم ، وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال الندوات كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى أهمية توعية أبناء الشعب المصرى العظيم بحجم التحديات الحالية ومدى إرتباطها بالمتغيرات المستمرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية .

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

وقام قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى يرافقه مجموعة من طلبة جامعة عين شمس بزيارة عدد من الضباط وضباط الصف والجنود من أبطال القوات المسلحة الذين أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم بمستشفى الحلمية العسكرى للعظام والجراحات التكميلية ، تقديراً لما قدموه من تضحيات فى سبيل وطنهم الغالى من أجل حماية الوطن وصون مقدساته .

افتتح قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى يرافقه المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة معرضاً لذوى القدرات الخاصة بدار الدفاع الجوى لعرض منتجاتهم من المشغولات اليدوية والذى حظى بإقبال كبير من قبل الزائرين لما يتضمنه من معروضات وإبداعات وأشكال فنية حولتها الأيدى الماهرة لذوى الإحتياجات الخاصة إلى أدوات تناسب الحياة العصرية بأسلوب جذاب وأفكار جديدة ومبتكرة .

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