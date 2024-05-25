القائمة الكاملة لجوائز الدورة 77 من مهرجان كان السينمائي الدولي

افتتح مهرجان كان صيف عام 2024 بإبهار معتاد لعشاق ومحبي السينما والفن الكلاسيكي الواقعي المؤثر في دورته الـ 77 ، لتحلّ منذ قليل ختام فعالياته، والتي شهدت إعلان أسماء الفائزين بجوائز المهرجان الفرنسي الشهير.
جاءت الأفلام الفائزة بالترتيب كالتالي:
حصد الفيلم الأمريكي Anora جائزة أفضل فيلم
الجائزة الكبرى
All We Imagine as Light - بايال كاباديا
جائزة أفضل مخرج
ميجيل جوميز - Grand Tour
جائزة لجنة التحيكم
Emilia Perez - جاك أوديار
جائزة لجنة التحكيم الخاصة
The Seed of the Sacred Fig - محمد رسولوف
جائزة أفضل سيناريو
The Substance
أفضل ممثلة
أدريانا باز وزوي سالدانا وسيلينا جوميز وكارلا صوفيا جاسكون عن فيلم "Emilia Perez"
أفضل ممثل
جيسي بليمونز - Kinds of Kindness
جائزة الكاميرا الذهبية
Armand - هالفدان أولمان توندل
أفضل فيلم قصير
The Man Who Could Not Remain Silent