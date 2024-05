القائمة الكاملة لجوائز الدورة 77 من مهرجان كان السينمائي الدولي

افتتح مهرجان كان صيف عام 2024 بإبهار معتاد لعشاق ومحبي السينما والفن الكلاسيكي الواقعي المؤثر في دورته الـ 77 ، لتحلّ منذ قليل ختام فعالياته، والتي شهدت إعلان أسماء الفائزين بجوائز المهرجان الفرنسي الشهير.

جاءت الأفلام الفائزة بالترتيب كالتالي:

حصد الفيلم الأمريكي Anora جائزة أفضل فيلم

الجائزة الكبرى

All We Imagine as Light - بايال كاباديا

جائزة أفضل مخرج

ميجيل جوميز - Grand Tour

جائزة لجنة التحيكم

Emilia Perez - جاك أوديار

جائزة لجنة التحكيم الخاصة

The Seed of the Sacred Fig - محمد رسولوف

جائزة أفضل سيناريو

The Substance

أفضل ممثلة

أدريانا باز وزوي سالدانا وسيلينا جوميز وكارلا صوفيا جاسكون عن فيلم "Emilia Perez"

أفضل ممثل

جيسي بليمونز - Kinds of Kindness

جائزة الكاميرا الذهبية

Armand - هالفدان أولمان توندل

أفضل فيلم قصير

The Man Who Could Not Remain Silent