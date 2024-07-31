زيادة القدرة الاستيعابية لمحطة صرف العامرية

أجرى اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة لتفقد سير العمل بمحطة معالجة العامرية والتي تعمل بطاقة استيعابية ١٠٠ الف م٣/يوم وجاري زيادة قدرتها الاستيعابية في المرحلة الثانية الجاري نهوها لتصبح ٢٠٠ الف م٣/يوم.

ومحطة معالجة اسكان مبارك التي تعمل بطاقة استيعابية ١٥ الف م٣/يوم

كما تفقد بصحبة المهندس صلاح سالم مدير منطقة مرغم الصناعية ٢ أعمال ربط محطة معالجة الصناعات البلاستيكية "المنطقة الصناعية مرغم٢" بطاقة ٦٠٠م٣/يوم.





وأكد "نافع" علي دور الشركة القابضة والشركات التابعة لها في حماية البيئة من الملوثات ودعم الدولة الكبير في مجال المخلفات الصلبة وكافة العناصر المرتبطة بها من نقل المخلفات والمدافن الصحية وتوليد الطاقة، وإعادة الاستخدام الآمن لكافة نواتج عملية المعالجة.

كما أشار الي أهمية الحد من مخاطر تلوث الصرف الصناعي من أجل المحافظة علي شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة والحفاظ علي الصحة العامة والبيئة والاستثمارات التي تم إنفاقها في إنشاء مشروعات الصرف الصحي.

موضحا أن الصرف الصناعى، هو الناتج عن صرف جميع المخلفات الصناعية السائلة من المنشآت الصناعية علي منظومة الصرف الصحي ولا تتوقف خطورته في إحداث تدمير للمنظومة بل تتعدي إلي تلوث البيئة المحيطة.