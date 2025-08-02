دعاء الصحة وراحة البال.. ردده حتى ينعم الله عليك بالعافية ويطمئن قلبك

دعاء الصحة وراحة البال .. الصحة وراحة البال والهدوء من النعم العظيمة فى حياة أي إنسان، وقد يوضع الإنسان في اختبار من الله فيمتحن ليعرف مدى صبره وإيمانه على قضاء ربه، وجعل الله لكل داء دواء، مع اليقين التام بأن الله عز وجل قادر على كل شيء من أهم أسباب الشفاء، فالدعاء من أفضل العبادات والطاعات، وقد أمرنا الله -تعالى- بالدعاء، ووعدنا بالإجابة، قال تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ)، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء الصحة وراحة البال.

دعاء الصحة وراحة البال

(( اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك.. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء)).

دعاء الصحة وراحة البال

اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة.

اللهم إنا نعوذ بك من الجنون، والجُذام، والبَرَص، وسيئ الأسقام.

اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت.

‏اللهم ألبسني ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم اشف مرضانا أجمعين.

اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا حتى تجعلها الوارث منا، وعافنا في ديننا، وفي أجسادنا، وانصرنا ممن ظلمنا حتى ترينا فيه ثأرنا، اللهم إنا أسلمنا أنفسنا إليك، وفوضنا أمورنا إليك، وألجأنا ظهورنا إليك، وخلينا وجوهنا إليك، لا مَلْجَأ ولا مَنْجَى منك إلا إليك، آمنَّا برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت.

دعاء راحة البال

يا فارج الغم اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا.

اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب، ويسر لنا في كل مسألة جواب.

اللهمّ لا سهل إلّا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا. اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين.

يا سامع كل شكوى وكاشف كل كرب أدعوك يا إلهي دعاء من اشتدت به فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك.

دعاء الصحة وراحة البال

كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ)).

وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رجلًا كئيبًا علمه دعاء السعادة وقال له قل ((((اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلاَءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي)).

يارب اسعدني بكل ما هو جميل من عندك اللهم اكتب لي السعادة الدائمة، و ابتسامة لا تغيب و قلب لا يحزن.

اللهم ارزقنا خير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وارزقنا العفة والأمانة والرضا واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك.

اللهم طهر ايامي القادمه من كل ضيق وعسر وافتح لي ابواب السعاده واليسر.

اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم سخر لنا من الأقدارأجملها ومن السعادة أكملها ومن الأمور أيسرها ومن الخواطر أوسعها ومن حوائج الدنيا ما يرضيك عنا.

اللهم يا كريم افتح لنا أبواب السعاده وأجعل يومنا يجلب لنا الخير وزياده صباحكم جميل.

الغيث يجلب السعاده للنفوس كما يسعد الارض فترتوي منه فقلوبنا طين وزرعها الذكر وثمرتها السعاده اللهم كما احييت الارض بخيرك فأحيي قلوبنا بذكرك وشكرك.

إذا كان ذكره يجلب لك السعادة ويفرج الكروب ويجلب لك الخير فكيف برؤيته يوم القيامة اللهم إنا نسألك رؤيتك في الجنة.

اللهم ازرع في أرواحنا طمأنينة لاتغادرنا أبدا واجعل ل أهدافنا تتحقق نور قلوبنا بطاعتك ورضاك أسعدنا بما تمنينا وقل ل أحلامنا كوني اللهم صباحا تتغير به أقدرانا للأفضل وأشرقت الأرض بنور ربها ف الحمدلله صباح جديد بيوم أجمل لقلوبكم الطاهرة.

دعاء يجلب السعادة ويريح البال

اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نعوذ بك من علمًا لا ينفع ومن قلبًا لا يخشع ومن نفسًا لا تشبع ومن دعوة لايستجاب لها اللهم ارض عنا وارضنا يا أرحم الراحمين.

(لا إلهَ إلا اللهُ العظيمُ الحليمُ لا إلهَ إلا اللهُ ربُّ العرشِ العظيمِ لا إلهَ إلا اللهُ ربُّ السمواتِ والأرضِ وربُّ العرشِ الكريمِ قال يزيدٌ: ربُّ السمواتِ السبعِ وربُّ العرشِ الكريمِ).

(اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضائك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي).

(اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في الدنيا والآخرةِ اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي اللهمَّ استُرْ عوراتي وآمِنْ روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي).

(دَعَواتُ المَكروبِ: اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ).

(دعوةُ ذي النُّونِ إذ هوَ في بَطنِ الحوتِ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ).

(اللهمَّ إنِّي أسْألُكَ بأنَّ لكَ الحَمدَ لا إلَهَ إلَّا أنتَ، المنَّانُ، بَديعُ السَّمواتِ والأرْضِ، ذا الجَلالِ والإكْرامِ، يا حَيُّ يا قَيُّومُ، إنِّي أسألُكَ).

(اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ).