القناة 12 الإسرائيلية: خلافا لادعاءات إيران.. اغتيال هنية تم من داخل البلاد

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إنه بحسب تحليل المعلومات الواردة من إيران، أصبح من الواضح أن الصاروخ الذي اغتال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الليلة بين الثلاثاء والأربعاء، أُطلق من داخل إيران، ولم يأت من مقاتلة أو طائرة بدون طيار، كما قالت طهران، بشأن "دولة ثالثة".

واستشهد هنية مع حارسه الشخصي في دار الضيافة الرسمية للحرس الثوري في حي شمران شمال العاصمة الإيرانية طهران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن وقف إطلاق النار في غزة كان "ضروريا"، وذلك بعد اغتيال إسماعيل هنية في إيران.

وفي حديثه بمنتدى في سنغافورة، علق بلينكن على مقتل هنية، بالقول إنه: "لا يمكن التكهن بالتأثير الذي سيتركه اغتيال هنية".

وأكد الوزير الأمريكي أن واشنطن لم تشارك في اغتيال هنية ولم تكن على علم به؛ وذلك على عكس تصريح المتحدث باسم البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن"، بأن الولايات المتحدة على علم بالتقارير حول اغتيـ ـال إسماعيل هنية.

وقال بلينكن: "سنستمر في مساعي وقف إطلاق النار في غزة"؛ مشددا على أن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة "هو الحتمية الدائمة" والطريقة المثلى لخفض التصعيد في الشرق الأوسط.