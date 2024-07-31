نتنياهو ينبه على مسئولي حكومته عدم الإدلاء بتصريحات عن حادث اغتـ.يال هنية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في تل أبيب، إن هناك التزام حاد من قبل الوزراء في الحكومة الإسرائيلية أو حتى من قبل متحدث الحكومة بعدم الإدلاء بأي تصريحات أو تعقيبات على حادثة اغتيال إسماعيل هنية، وكان ديوان ومكتب بنيامين نتنياهو أصدر بيانا أوضح فيه ضرورة الالتزام بعدم التصريح أو التعقيب على هذه الحادثة.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء، أن هناك تفسيرين لهذه الحادثة، الأول بأن "نتنياهو" يحب أن يتصدر إعلان النصر الحاسم أو المطلق أو أن هناك إنجاز عسكري نفذ إسرائيليا ولكنه لم يكن ليكون إلا بقرار من المستوى السياسي أي "نتنياهو" ذاته الذي أعطى الضوء الأخضر، خاصة أن صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أشارت إلى أن "نتنياهو" و"جالانت" قضوا جميعا ساعات الليلة أمس في "الكرياه" بتل أبيب لمتابعة آخر التطورات الميدانية.

وأوضحت أن التفسير الثاني يتمثل في أن "نتنياهو" يخشى أن يكون هناك تصريحات إسرائيلية يكون لها تبعات، وخاصة مثلما حدث في قطاع غزة، والتصريحات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون، وكانت سببا في محاكمة تل أبيب أمام المحاكم الدولية جراء هذه التصريحات.