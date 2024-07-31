الحكومة الإسرائيلية ترفض التعليق على عملية اغتيال إسماعيل هنية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن متحدث الحكومة الإسرائيلية أعلن أن إيران ستتحمل تبعات أي تصعيد ينتج عن تصرفاتها وأنها ستستخدم كل الوسائل الضرورية لإعادة الأمن إلى الحدود الشمالية.



وأوضح متحدث الحكومة الإسرائيلية أن حزب الله سيتحمل مسؤولية التصعيد في المناطق الشمالية وسنعمل على إعادة السكان إلى بيوتهم، وسنعمل على إعادة المحتجزين في غزة دون إعاقة أهداف الحرب، والحرب لا تنتهي حتى تلبية أهدافنا كافة بإعادة جميع المحتجزين وإيقاف التهديدات ضد إسرائيل.

لن نعلق على عملية اغتيال إسماعيل هنية



وتابع أن حــ ــماس لا تزال ترفض التوصل إلى اتفاق للإفراج عن المحتجزين في غزة، ولن نعلق على عملية اغتيال إسماعيل هنية، واستهدفنا فؤاد شكر الرجل الثاني في حزب الله اللبناني.