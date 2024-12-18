قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سبوتنيك: تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي فوق ريف دمشق
الأكاديمية العربية للنقل البحري تكشف حقيقة رفع علم المثليين بالقرب من فرع شيراتون القاهرة
مقتـ.ـل وإصابة مئات الجنود الكوريين الشماليين في معارك بمدينة كورسك الروسية
بريطانيا تعلن إغلاق 7 فنادق لجوء في العام الجديد
«زينة» تكشف حقيقة تغيير اسمها بسبب عمرو دياب
هل يعود محمد عبدالمنعم للأهلي يناير المقبل؟.. إعلامي يكشف مفاجأة
%46 حالات وفاة سنويًا.. عادات يومية سبب في أمراض القلب
بدأنا بربع الكمية.. الصحة تعلن بشرى لـ11 مليون مريض سكري في مصر
معا نحن أقوياء.. كولر لجمهور الأهلي: حان دورنا للوقوف إلى جانب اللاعبين
من ديروط إلى القوصية.. ميكروباصات الموت تحصد أرواح 16 شخصا في 10 أيام
رحيل 3 لاعبين عن الأهلى بأمر مارسيل كولر.. من هم؟
بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل وفودا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

بريطانيا تعلن إغلاق 7 فنادق لجوء في العام الجديد

وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر
وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر
قسم الخارجي
×

قالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، إن سبعة فنادق لجوء ستغلق في العام الجديد.

وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية، للجنة الشؤون الداخلية أنها تمكنت من إصدار أمر الإغلاق لأن الحكومة نجحت في تقليص تراكم طلبات اللجوء، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز" الإنجليزية.

وقالت كوبر "نحن عازمون على مواصلة إحراز التقدم في هذا العمل".

خلال الانتخابات، وعد حزب العمال البريطاني بإنهاء استخدام فنادق اللجوء، حيث يتم إيواء طالبي اللجوء أثناء معالجة طلباتهم.

لكن في الشهر الماضي، قالت السيدة أنجيلا إيجل، وزيرة أمن الحدود البريطانية، إن المزيد من الفنادق لطالبي اللجوء تم افتتاحها منذ تولي حزب العمال الحكومة.

وقالت أنجيلا إن هناك 220 فندقًا تستخدم لطالبي اللجوء، حيث تم إغلاق سبعة منها منذ يوليو - ولكن تم افتتاح 14 فندقًا أخرى.

وفقًا لأنجيلا، يوجد حاليًا حوالي 116000 طالب لجوء "عالقين في تراكم" لأكثر من عامين.

وألقى الوزير باللوم في هذا الموقف على سياسات الحكومة السابقة، بحجة أن النظام "توقف عن العمل" لأن المحافظين كانوا مشغولين بملاحقة سياسة رواندا "التي كان محكومًا عليها بالفشل".

وتظهر أحدث الإحصاءات أن أكثر من 35000 مهاجر وصلوا إلى المملكة المتحدة حتى الآن هذا العام بعد عبور القناة، بما في ذلك حوالي 21306 شخصًا وصلوا بقوارب صغيرة منذ 5 يوليو - اليوم التالي لانتخاب حزب العمال.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكلفة نظام اللجوء في المملكة المتحدة إلى 5 مليارات جنيه إسترليني، وهو أعلى مستوى إنفاق مسجل لوزارة الداخلية البريطانية وبزيادة تزيد عن الثلث في عام واحد.

بريطانيا وزيرة الداخلية البريطانية وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إغلاق سبعة فنادق فنادق لجوء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 هدايا من العيار الثقيل.. بشري سارة من الحكومة للمواطنين بداية 2025

الحد الأقصى للسحب اليومي

الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وانستاباي بعد قرار المركزي الأخير

منحة العمالة غير المنتظمة

1000 جنيه.. بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة خلال العام الجديد| تفاصيل

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي | قرارات نهائية بشأن "مواعيد ونظام التقييم"

حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بأسيوط

مصرع 13 شخصا في حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بأسيوط |شاهد

تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بأسيوط

ادعولهم بالرحمة.. الصور الأولى لضحايا حادث تصادم سيارتين بأسيوط

طريقة عمل القرنبيط المقلي

طريقة عمل القرنبيط المقلي بـ 5 طرق لذيذة ومميزة

عصام صاصا

إيقاف التنفيذ.. قرار عاجل من الجنايات بشأن حبس عصام صاصا

ترشيحاتنا

سوريا وروسيا

محلل سياسي: على سوريا أن تفهم أن روسيا دولة لا يمكن الوثوق بها| فيديو

الصحة

دور البرد وكورونا.. 5 تصريحات لمتحدث الصحة قلبت السوشال ميديا |فيديو

اخبار التوك شو

السيسي: إحنا مستعدين أن يكون هناك نسبة من طلاب الحاسبات موجودة في الأكاديمية العسكرية العام الحالي.. أحمد موسى عن الأوضاع في سوريا: اللي جاي كوم تاني خالص| أخبار التوك شو

بالصور

ماذا يحدث عند شرب الزنجبيل في الشتاء؟.. وطرق مختلفة لتحضيره

فوائد تناول مشروب الزنجبيل الساخن
فوائد تناول مشروب الزنجبيل الساخن
فوائد تناول مشروب الزنجبيل الساخن

كن أول من يشاهد سيارة BMW M3 موديل 2028

BMW M3 2028
BMW M3 2028
BMW M3 2028

نصائح هامة للتصدي للابتزاز العاطفي.. تعرف على أسبابه وأبرز أنواعه

الابتزاز العاطفي
الابتزاز العاطفي
الابتزاز العاطفي

خطوات سهلة تساعدك في السيطرة على الخوف من المستقبل

طرق فعالة للسيطرة على قلق الشباب من المستقبل
طرق فعالة للسيطرة على قلق الشباب من المستقبل
طرق فعالة للسيطرة على قلق الشباب من المستقبل

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

أرقام جديدة.. قيمة المعاش للمحالين من الخدمة في 1 يناير 2025

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تفاصيل مهمة قبل انطلاق امتحانات منتصف العام

مرض منى فاروق

غيبوبة وشلل في المعدة.. وضع الفنانة منى فاروق على أجهزة تنفس صناعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

المزيد