بريطانيا تعلن إغلاق 7 فنادق لجوء في العام الجديد

قالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، إن سبعة فنادق لجوء ستغلق في العام الجديد.

وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية، للجنة الشؤون الداخلية أنها تمكنت من إصدار أمر الإغلاق لأن الحكومة نجحت في تقليص تراكم طلبات اللجوء، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز" الإنجليزية.

وقالت كوبر "نحن عازمون على مواصلة إحراز التقدم في هذا العمل".

خلال الانتخابات، وعد حزب العمال البريطاني بإنهاء استخدام فنادق اللجوء، حيث يتم إيواء طالبي اللجوء أثناء معالجة طلباتهم.

لكن في الشهر الماضي، قالت السيدة أنجيلا إيجل، وزيرة أمن الحدود البريطانية، إن المزيد من الفنادق لطالبي اللجوء تم افتتاحها منذ تولي حزب العمال الحكومة.

وقالت أنجيلا إن هناك 220 فندقًا تستخدم لطالبي اللجوء، حيث تم إغلاق سبعة منها منذ يوليو - ولكن تم افتتاح 14 فندقًا أخرى.

وفقًا لأنجيلا، يوجد حاليًا حوالي 116000 طالب لجوء "عالقين في تراكم" لأكثر من عامين.

وألقى الوزير باللوم في هذا الموقف على سياسات الحكومة السابقة، بحجة أن النظام "توقف عن العمل" لأن المحافظين كانوا مشغولين بملاحقة سياسة رواندا "التي كان محكومًا عليها بالفشل".

وتظهر أحدث الإحصاءات أن أكثر من 35000 مهاجر وصلوا إلى المملكة المتحدة حتى الآن هذا العام بعد عبور القناة، بما في ذلك حوالي 21306 شخصًا وصلوا بقوارب صغيرة منذ 5 يوليو - اليوم التالي لانتخاب حزب العمال.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكلفة نظام اللجوء في المملكة المتحدة إلى 5 مليارات جنيه إسترليني، وهو أعلى مستوى إنفاق مسجل لوزارة الداخلية البريطانية وبزيادة تزيد عن الثلث في عام واحد.