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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

أخبار الفن| صالح العويل يدخل العناية المركزة.. حنان ترك تظهر مع ابنها الأكبر

أخبار الفن
أخبار الفن
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نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: صالح العويل يدخل العناية المركزة، حنان ترك تظهر مع ابنها الأكبر، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار. 

مصطفى كامل: تكريم وزير الثقافة للكينج شرف لموسيقيي مصر

كرم وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو الكينج محمد منير في منزله، وذلك في يوم الثقافة المصرية الذي أقيم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

نقل صالح العويل إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

كشف هشام -ابن الفنان صالح العويل- تطورات الحالة الصحية لوالده بعد تدهور حالته مؤخرا.

بحضور مصطفى كامل.. إيهاب توفيق يحتفل بعيد ميلاده

احتفل الفنان إيهاب توفيق بعيد ميلاده فى حضور عدد من الأصدقاء والفنانين على رأسهم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين.

حنان ترك تثير الجدل بزفاف أول فرحتها.. معلومات عن العريس وعروسه

تصدرت الفنانة حنان ترك مؤشرات البحث على محرك البحث جوجل، بعد احتفالها بعقد قران ابن شقيقها عمر، مساء أول أمس الثلاثاء 7 يناير.

وائل الإبراشي صوت الإعلام الحر.. قصة نضال الإعلامي الكبير ضد الفساد والإرهاب

يوافق اليوم الخميس 9 يناير، الذكرى الثالثة لرحيل الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، إذ ولد في 26 أكتوبر عام 1963، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2022، عن عمر يناهز 58 عاما.

تكريم 14 فائزاً في 7 فروع و900 عمل تنافست على جائزة ساويرس الثقافية ..تفاصيل

في احتفال يعكس أهمية الأدب في تشكيل الهوية الثقافية المصرية، اختتمت  امس الاربعاء  فعاليات الدورة العشرين لجائزة ساويرس الثقافية.

بعد جدل «أول فرحتي».. حنان ترك تظهر مع ابنها الأكبر يوسف

نشرت الفنانة حنان ترك، صورة لها عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع ابنها الأكبر يوسف خطاب، من حفل عقد قران ابن شقيقها عمر ترك.

يكشف نظر.. محمد رمضان يخرج عن صمته بعد شائعات سقوطه من المسرح

سخر الفنان محمد رمضان، من شائعات ترددت بشكل مكثف على السوشيال ميديا، حول سقوطه من على خشبة المسرح في أحد الحفلات.

استقبال رابح صقر ونوال بالورود في جدة استعدادا لحفل الغد

وصل الفنان رابح صقر والفنانة نوال، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ليلة أمس الأربعاء 8 يناير، استعدادا لحفلهما مساء غد الجمعة 10 يناير هناك.

بترجع.. مقتطفات من حفل أميمة طالب في السعودية

أحيت الفنانة أميمة طالب، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس الأربعاء 8 يناير، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، ضمن فعاليات تقويم جدة بالمملكة العربية السعودية.

محمد رمضان محمد منير مصطفى كامل حنان ترك صالح العويل إيهاب توفيق وائل الإبراشي

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