أخبار الفن| صالح العويل يدخل العناية المركزة.. حنان ترك تظهر مع ابنها الأكبر

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: صالح العويل يدخل العناية المركزة، حنان ترك تظهر مع ابنها الأكبر، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

كرم وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو الكينج محمد منير في منزله، وذلك في يوم الثقافة المصرية الذي أقيم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

كشف هشام -ابن الفنان صالح العويل- تطورات الحالة الصحية لوالده بعد تدهور حالته مؤخرا.

احتفل الفنان إيهاب توفيق بعيد ميلاده فى حضور عدد من الأصدقاء والفنانين على رأسهم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين.

تصدرت الفنانة حنان ترك مؤشرات البحث على محرك البحث جوجل، بعد احتفالها بعقد قران ابن شقيقها عمر، مساء أول أمس الثلاثاء 7 يناير.

يوافق اليوم الخميس 9 يناير، الذكرى الثالثة لرحيل الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، إذ ولد في 26 أكتوبر عام 1963، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2022، عن عمر يناهز 58 عاما.

في احتفال يعكس أهمية الأدب في تشكيل الهوية الثقافية المصرية، اختتمت امس الاربعاء فعاليات الدورة العشرين لجائزة ساويرس الثقافية.

نشرت الفنانة حنان ترك، صورة لها عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع ابنها الأكبر يوسف خطاب، من حفل عقد قران ابن شقيقها عمر ترك.

سخر الفنان محمد رمضان، من شائعات ترددت بشكل مكثف على السوشيال ميديا، حول سقوطه من على خشبة المسرح في أحد الحفلات.

وصل الفنان رابح صقر والفنانة نوال، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ليلة أمس الأربعاء 8 يناير، استعدادا لحفلهما مساء غد الجمعة 10 يناير هناك.

أحيت الفنانة أميمة طالب، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس الأربعاء 8 يناير، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، ضمن فعاليات تقويم جدة بالمملكة العربية السعودية.