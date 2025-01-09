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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

حنان ترك تثير الجدل بزفاف أول فرحتها.. معلومات عن العريس وعروسه

حنان ترك تحتفل بعقد قران ابن شقيقها
حنان ترك تحتفل بعقد قران ابن شقيقها
سعيد فراج
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تصدرت الفنانة حنان ترك مؤشرات البحث على محرك البحث جوجل، بعد احتفالها بعقد قران ابن شقيقها عمر، مساء أول أمس الثلاثاء 7 يناير. 

وتسبب وصف حنان ترك، العريس بـ «أول فرحتها» في حالة جدل على السوشيال ميديا، وظن البعض أنه ابنها وليس ابن شقيقها. 

منشور حنان ترك 

ابناء حنان ترك

وبالبحث عن أبناء حنان ترك، تبين أنهم 5 أبناء غير أشقاء، هم: (يوسف وآدم خطاب، من زوجها الثالث خالد خطاب وأنجبت) بالإضافة إلى «محمد» من زوجها الرابع محمد يحيى، كما أنجبت «مريم ومنى» من زوجها الخامس محمود مالك والتي اعتزلت الفن بعد زواجهما. 

عقد قران ابن شقيق حنان ترك 

من هو العريس عمر ترك وعروسه

عمر ترك، هو ابن شقيق الفنانة حنان ترك، ويبلغ من العمر 29 عاما، وفي شهر مايو المقبل يحتفل بعيد ميلاده الـ30. 

عقد قران ابن شقيق حنان ترك 

من هي عروس نجل شقيق حنان ترك؟

أما عروس عمر ترك، فهي فتاة من خارج الوسط الفني، تدعى داليا مرات، وهي من طائفة الأيغور التركية المسلمة. 

عقد قران ابن شقيق حنان ترك 

حنان ترك تحتفل بعقد قران ابن شقيقها 

وكانت نشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، عبر خاصية الاستورى تحتفل فيه بزفاف أول فرحتها عمر ترك. 

وعلقت حنان ترك على الصور قائلة : “أول فرحتى اللهم بارك”. 

حنان ترك تحتفل بالعام الجديد 

وكانت نشرت الفنانة حنان ترك تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على إنستجرام رسالة الى جمهورها بمناسبة حلول العام الجديد.

وقالت حنان ترك : “بين عام على وشك الانتهاء وعام جديد سيأتي.. اللهم آتنا شعور هذه الآية: (ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ)”.

وأضافت حنان ترك : “اللهم غيثا من الصحة والعافية والمسرات والخيرات، اللهم عاما مليئا بالخير والجبر وإجابة الدعوات وتحقيق الأمنيات”.

رسالة حنان ترك الى جمهورها 

وكانت حنان ترك شاركت منشورًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي أكس، لآية قرآنية من سورة «الأنعام» وقامت بتفسيرها لمتابعيها.

وكتبت حنان ترك: “(فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ) إيه اللي حصل؟ مش عاقبناهم؟ ولا ولا أهلكناهم؟ (فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَىْءٍ) كل ملذَّات الدنيا معاهم عكس المُتوقع تمامًا! وبعدين؟ (حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ)”.

يُشار إلى أنّ آخر أعمال الفنانة حنان ترك كان فيلم «المصلحة» للمخرجة ساندرا نشأت، إذ قدمت دور زوجة أحمد السقا، ضمن الأحداث، وقررت بعدها مباشرة إعلان اعتزال التمثيل نهائيا والابتعاد عن الشاشة.

رسالة حنان ترك الى صلاح عبد الله 
من ناحية أخرى، نشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إكس”، وتفاعل معها الفنان صلاح عبد الله وهو ما أسعدها.

وقالت حنان ترك: “هرتب أولوياتي لتحقيق التوازن في حياتي.. مين يقول وأنا كمان”.

ورد عليها صلاح عبد الله: “نفسي أقول بس خايف مكنش قد القول ياما قلت كتير زمان والفشل كان مهول”.

وعادت حنان ترك لترد عليه: “فشل إيه بس يا عم صلاح يا حبيب الملايين.. دا إحنا اتعلمنا التفاؤل منك وشفنا النجاح معاك يا دياسطي”.

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