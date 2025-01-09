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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

بلاش كريمات فرد .. روشتة هاني الناظر لعلاج الشعر

هاني الناظر
هاني الناظر
قسم المرأة
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رغم مرور أكثر من عام على رحيل استشاري الأمراض الجلدية هاني الناظر إلا أن متابعيه يحرصون دائما على استرجاع منشوراته ونصائحه الطبية الهامة للاستفادة منها .

وكان هاني الناظر قدم روشتة كاملة عن العناية بالشعر وحل جميع مشاكله :

- تناول كميات كبيرة من المياه لانه يقلل من فرص تساقط الشعر، وجفافه وتقصفه.

- تدليك الشعر بزيت اللوز الحلو قبل غسله بـ 5 ساعات تقريبًا، حيث يعطي الشعر نضارة وحيوية ويمنع تقصفه وهيشانه ايضا .

- تدليك فروة الرأس بزيت الروزماري مرتين أسبوعيًا، إذ يساعد على إنبات الشعر وإطالته، ومنع تساقطه ايضا .

- تجنب استخدام كريمات فرد الشعر لأنها تهدد صحة الشعر .

- غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو يوم بعد يوم في الصيف، ومرتين أسبوعيًا في الشتاء.

- في حالة زيادة جفاف وتقصف وتساقط الشعر، يمكنك تدليك شعرك بخليط متساوِ من زيت اللوز الحلو وزيت الروزماري معا .

وكان الدكتور محمد الناظر طبيب الجلدية، حذر من شيء يجري على صفحة والده هانى الناظر يضر عددا كبيرا من المتابعين.

وأوضح أن هناك اكونت ينتحل صفة مساعدى عيادة الدكتور هانى الناظر أو الصفحة الرسمية نفسها ويضع نفس الصورة.

وكتب الدكتور محمد الناظر منشورا على صفحة والده الدكتور هانى الناظر أطلق من خلاله تحذيرا من منتحلي الصفة.

قال الدكتور محمد هانى الناظر "فيه شخص مريض، كل ما بينزل أي منشور بيرد على الناس في التعليقات ويقول لهم كلموني او ابعتوا خاص... الأول كان بيسمي نفسه دكتورة هبة، دلوقتي مسمي نفسه هاني الناظر وحاطط نفس الصورة عشان الناس تفتكر ان أنا اللي رادد عليهم".

وتابع محمد هانى الناظر "انا مش بطلب من حد يبعت خاص ومش بفتح الرسايل الخاصة أساسا، فياريت الناس تاخد بالها .

هاني الناظر الشعر امراض جلدية منشورات هاني الناظر

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