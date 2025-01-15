بسبب موبايل.. المشدد 15 سنة لعامل بتهمة قتل وإصابة شخصين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 15 سنة، لعامل، بتهمة قتل شخص والشروع في قتل آخر لسرقة هاتف الثاني، بدائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية، وذلك بعد تقديم دليل التصالح.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم "محمد ح م ح"، 18 سنة، عامل، في شهر مايو 2024 قتل المجني عليه " محمد ب ص " عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، إثر مشادة نشبت بينهما فاستل المتهم سلاحا أبيض "مطواة " من بين طيات ملابسه وطعن المجنى عليه بصدره فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان، شرع في قتل المجني عليه " سعيد ا م “ عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأنه إثر مشادة قام المتهم بضربة بسلاح أبيض ”مطواة " فأحدث إصابته.

واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه الثاني الذي أكد أنه على أثر استيلاء المتهم على هاتفه المحمول ونشوب مشادة بينهما توجه لمحل الواقعة رفقة المجني عليه الأول المتوفي فنشبت بينهما وبين المتهم مشادة، واستل خلالها المتهم سلاحا أبيض "مطواة" وسدد بها طعنة للمتوفي استقرت بصدره، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، كما حاول إحداث إصابته بذات السلاح إلا أنه لم يتمكن من ذلك.