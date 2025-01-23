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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دمياط: زراعة 23 ألف فدان قمح من الأصناف الأعلى إنتاجا

محصول القمح
محصول القمح
أ ش أ
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 ذكرت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، أن ما تم زراعته من محصول القمح حتى اليوم بلغ 23 ألف فدان من جملة المستهدف زراعته هذا العام.


وأكد وكيل مديرية الزراعة ونقيب الزراعيين المهندس طارق الباز - في بيان اليوم /الخميس/ - أن عملية زراعة محصول القمح مازالت مستمرة بنجاح كامل دون أي عقبات بكافة أنحاء المحافظة حتى نصل إلى المستهدف والبالغ 35 ألف فدان هذا العام.


وأوضح الباز، أن الأصناف التي تم زراعتها تتناسب مع التربة في دمياط هي أصناف جيزة 171 وسدس 14 وسخا 95، حيث تعطي هذه الأصناف إنتاجا كبيرا. 


ولفت إلى أن المديرية قد قامت بزراعة 14 حقلا إرشاديا، وذلك في إطار جهودها للوصول إلى أعلى إنتاجية للمحصول واستنباط أصناف جديدة، كما يتم عمل ندوات إرشادية متواصلة مع المزارعين وصرف الكيماويات اللازمة لنمو النبات بالإضافة إلى المتابعة اليومية من قبل إدارة الإرشاد الزراعي.
 

محصول القمح مديرية الزراعة بمحافظة دمياط وكيل مديرية الزراعة ونقيب الزراعيين

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