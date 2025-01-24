ترامب: أعرف أسعار الفائدة "أفضل بكثير" من بنك الاحتياطي الفيدرالي

ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس انتقاده للاحتياطي الفيدرالي، وهي الهيئة الحكومية الرئيسية المكلفة باتخاذ القرارات بشأن أسعار الفائدة.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي أثناء توقيع أوامر تنفيذية: "أعتقد أنني أعرف أسعار الفائدة أفضل بكثير مما تفعل"، مضيفا: "وأعتقد أنني أعرف بالتأكيد أفضل بكثير من الشخص المسؤول في المقام الأول عن هذا القرار".

في وقت سابق من يوم الخميس في كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي ، ادعى ترامب كذباً أنه يمكنه إجبار التكاليف على الاقتراض بشكل فردي. يتم تحديد أسعار الفائدة إلى حد كبير من قبل قوى السوق بناءً على الاتجاهات في الاقتصاد والقرارات المتوقعة من البنوك المركزية.

وغالبًا ما كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي وزعيمه الحالي ، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، أهدافًا لإغراء ترامب ، حيث عاد إلى عام 2018.

ويقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بقراراته بشأن ما تظهره الأرقام الاقتصادية ، في السعي لتحقيق أهدافها التي تفرضها الكونغرس على أقصى درجات التوظيف والأسعار المستقرة. في بعض الأحيان ، لا تجلس هذه القرارات بشكل جيد مع السياسيين ، الذين قد يكونون أكثر اهتمامًا بأرقام الاقتراع الخاصة بهم.

ويجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل لتداول قرار السياسة الأخير. تسعير وول ستريت مع اليقين بالقرب من البنك المركزي لتثبيت الأسعار ، بعد خفض الأسعار ثلاث مرات على التوالي العام الماضي.

وقال باول إنه يخطط لخدمة ما تبقى من فترة ولايته كرئيس ، والذي من المقرر أن ينتهي في منتصف عام 2016 ، حتى لو طلب منه ترامب الاستقالة ، قال في مؤتمر صحفي في نوفمبر.