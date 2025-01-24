بفستان قصير| سارة سلامة تثير ضجة بإطلالتها في باريس

حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها في باريس.

تألقت سارة سلامة في باريس بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق في أختيار الملابس التي تظهر بها، حيث ظهرت مرتدية فستان قصير باللون الأبيض الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات.

ونسقت سارة سلامة مع إطلالتها معطف باللون البيج، فيما أنتعلت بوت طويل للغاية و أنيق مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون النبيتي.

أما من الناحية الجمالية، بدت سارة سلامة بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع ملامحها.





