إدارة ترامب تتعهد بمواصلة دعم معارضي الإجهاض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمحتجين المناهضين للإجهاض الذين تجمعوا في واشنطن، الجمعة، إنه سيوقف سعي الحزب الديمقراطي لإقرار "الحق الفيدرالي في الإجهاض غير المحدود"، مكرراً مزاعمه بشأن "حدوث عمليات إجهاض لحظة الولادة وما بعدها".

وتباهى ترامب في كلمة عبر الفيديو للمشاركين في "مسيرة من أجل الحرية"، بدوره في إبطال قانون "رو ضد ويد"، ووصف هذا القانون بأنه "غير دستوري" أطلق شرارة "50 عاماً من الانقسام والغضب".

وقال ترامب في بداية كلمته: "أتحدث إليكم من المكتب البيضاوي الجميل.. أشكركم على حضوركم مرة أخرى لإظهار حبكم وتعاطفكم الاستثنائي مع الأطفال الذين لم يولدوا بعد"، مضيفاً: "أنا فخور بأن أكون أول رئيس على الإطلاق ينضم إليكم شخصياً، كما تعلمون".

وبدأت "مسيرة الحياة" السنوية قبل 52 عاماً، في الذكرى الأولى لحكم "رو ضد ويد"، التي تم إلغاؤه من المحكمة العليا في يونيو 2022.

وأضاف ترامب: "سنحمي النساء والأطفال الضعفاء، تحت قيادتي، ستقوم وزارة العدل بالتحقيق أخيراً في هجمات اليسار الراديكالي على الكنائس ومراكز دعم الحمل، وسنقدم مرتكبي هذه الهجمات إلى العدالة".

وتأتي "مسيرة الحياة" السنوية بعد يوم واحد من إصدار ​​ترامب عفواً عن 23 ناشطاً مناهضاً للإجهاض، أدينوا بحصار عيادة للصحة الإنجابية في واشنطن "بشكل غير قانوني".