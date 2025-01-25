سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك اليوم السبت 25 يناير 2025

شهد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية استقرارًا اليوم، السبت 25-1-2025.
وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بعض البنوك كالتالي:
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري.
13.68جنيه للشراء.
13.72جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلى المصرى
13.67جنيه للشراء.
13.71جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر
13.67جنيه للشراء.
13.71جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية
13.66 جنيه للشراء.
13.71جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
13.69 جنيه للشراء.
13.71جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد
13.40 جنيه للشراء.
13.71 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك قناة السويس
13.66 جنيه للشراء.
13.71جنيه للبيع.