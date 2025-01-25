في عيدهم الـ73.. محافظ الغربية يوزع الزهور على رجال الشرطة ويشيد بتضحياتهم

قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بجولة ميدانية في شوارع المحافظة لتوزيع الزهور على رجال الشرطة العاملين في مختلف النقاط الأمنية تقديراً للجهود الحثيثة التي يبذلها رجال الشرطة في تأمين الوطن والمواطنين، وتكريماً لعملهم الجاد الذي لا يتوقف للحفاظ على الأمن والاستقرار في محافظة الغربية.

وتوجه المحافظ إلى عدة مواقع أمنية، مقدماً الزهور للضباط والأفراد الذين يتواجدون في الميادين والشوارع الرئيسية، حيث عبر المحافظ عن تقديره العميق لمهامهم اليومية في خدمة المجتمع وحمايته من المخاطر.

وخلال إهداء الزهور لرجال الشرطة، حرص اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على تقديم كلمات مليئة بالفخر والتقدير، قائلاً: “أنتم الأبطال الذين يحفظون لنا الأمن في كل لحظة، ويواجهون المخاطر بكل شجاعة وإصرار. تضحياتكم تظل مصدر إلهام لكل مصري، وكل يوم هو عيد بفضل جهودكم المستمرة. شكراً لكم لأنكم صناع الأمان وأبطال الاستقرار في وطننا الغالي.”

وقال الجندي اليوم نحتفل بعيد الشرطة، ونتوجه بكل الشكر والتقدير لرجال الشرطة الأبطال الذين يعملون بجد وإخلاص على مدار الساعة لحماية الوطن والمواطنين. تضحياتهم هي السبب في استقرارنا وأمننا، ولا يمكن أن نفيهم حقهم بما نملكه من كلمات.

وشدد المحافظ على أن رجال الشرطة يمثلون درعاً حصيناً للوطن، مؤكداً أن مصر لا تقتصر قوتها على جيشها الباسل، بل على كل رجل أمن يسهر ويعمل ليلاً ونهاراً في سبيل حماية الشعب.