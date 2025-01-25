وزير الاتصالات: تطبيق "كتاب" يضم 2500 مؤلفا مجانيا وسنحوله لمواد مسموعة

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تطبيق "كتاب" هو نتاج تعاون وتنسيق وعمل مشترك بين وزارة الثقافة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو تطبيق مجاني، موضحًا أنه تم البدء على هذا التطبيق منذ 6 أشهر مع الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وأضاف عمرو طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن وزير الثقافة تحمس للفكرة وهو عمل لوزارتي الثقافة والاتصالات، موضحًا أنه تم بناء التطبيق من قبل الاتصالات ووزارة الثقافة مدت التطبيق بالعديد من الكتب، مضيفا: "2500 كتاب في مختلف المعارف بالتاريخ الأدب والفلسفة والعلوم والدين".

وأوضح وزير الاتصالات، أن هذه الكتب متاحة مجانًا ويكون لأي مواطن تحميل التطبيق وتنزيل الكتاب وقراءته والاطلاع عليه بدون الاتصال بالإنترنت، منوهًا بأن التطبيق مجهز لتكبير حجم الخط لكبار السن وضعاف البصر، كما سيتم تحويل الكتب إلى كتب مسموعة في المرحلة الثانية من التطبيق، مفيدا بأنه سيتم إطلاق النسخة المسموعة خلال الأشهر المقبلة وهو هدية إلى المثقفين.

