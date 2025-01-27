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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

4 أسباب تجعلك تتناول الشمر باستمرار بعد كل وجبة

الشمر
الشمر
هاجر هانئ
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من المعروف أن بذور الشمر  لها فوائد صحية عديدة، ولهذا السبب يقول طبيب الجهاز الهضمي الدكتور سوراب سيثي إنه يتناولها بعد كل وجبة، يساعدك مضغ الشمر على منع أو التخلص من انتفاخ الغازات العرضي والهضم، كما أنه مفيد في التخلص من رائحة الفم الكريهة ويعتني بعضلات البطن. 


بذور الشمر هي أحد العناصر الأساسية التي توجد في كل منزل تقريبًا، فهي لا تتمتع بمذاق جيد فحسب، بل يساعد أيضًا في الهضم وتعزيز صحة الأمعاء، ووفقًا للخبراء، فإن الشمر عبارة عن بهارات منعشة ذات مذاق حلو مرير ومحملة بعناصر غذائية أساسية رائعة مثل فيتامين سي.
يعتبر مضغ بعض بذور الشمر، وخاصة بعد تناول الوجبات، مفيدًا للهضم، فضلًا عن العديد من الفوائد الصحية الأخرى، ووفقًا للدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الذي تلقى تدريبه في جامعة هارفارد وستانفورد، فإنه يحرص على تناول الشمر في كل مرة بعد الوجبات...

 فوائد الشمر 


تحفيز إطلاق الإنزيمات الهضمية
تحتوي بذور الشمر على كمية كبيرة من الألياف في أشكالها الصغيرة، توفر ملعقة كبيرة من البذور المجففة 2.3 جرام من الألياف، وهو ما يزيد كثيرًا عن ما يمكنك العثور عليه في تفاحة واحدة. وفقًا للدراسات، فإن الألياف هي المفتاح في تقليل الانتفاخ، وهو العَرَض الأكثر شيوعًا للغازات المفرطة.
يحتوي الشمر أيضًا على ألياف غير قابلة للذوبان، مما يقلل من كمية الغازات التي تنتجها الأمعاء والأعراض المصاحبة لها مثل انتفاخ البطن أو انتفاخ البطن، قال الدكتور سيثي على قناته على إنستغرام: "يساعد إطلاق الإنزيمات الهضمية في تخفيف الانتفاخ بعد تناول وجبة ثقيلة".


يزيلون رائحة الفم الكريهة
يعتبر مضغ بذور الشمر من أفضل العلاجات الطبيعية الفعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة، تساعد هذه البذور على تجديد رائحة الفم من خلال تحفيز إنتاج اللعاب، يحتوي الشمر على زيوت عطرية تساعد في مكافحة البكتيريا المسببة للرائحة في فمك.
ما عليك إلا مضغ ملعقة من بذور الشمر في كل مرة بعد الانتهاء من تناول الطعام، وستلاحظ فرقًا فوريًا في نظافة الفم. يقول: "إنها تتمتع برائحة طبيعية تنعش أنفاسك".


يخفف الحموضة
تتمتع بذور الشمر بتأثير قلوي على الجسم، حيث تساعد على تحييد حمض المعدة الزائد، وهو سبب شائع للحموضة وحرقة المعدة، وأضاف الدكتور سيثي: "تعمل بذور الشمر على تهدئة الجهاز الهضمي وتساعد في تخفيف حرقة المعدة وأعراض مرض الجهاز الهضمي".
بمجرد مضغ الشمر ، ستبدأ في الشعور بخواصه الطاردة للريح وستلاحظ كيف تخف أعراض الحموضة، مثل الغازات والانتفاخ، على الفور، تقول الدراسات إن مادة كيميائية موجودة في الشمر تُعرف باسم الأنيثول تعمل على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي.


تعمل على استرخاء عضلات المعدة
بذور الشمر هي أفضل وأكثر الوسائل فعالية في مساعدة الهضم، كما أنها تساعد على منع تقلصات البطن المؤلمة والمزعجة.
تساعد هذه الأعشاب على استرخاء العضلات الملساء في الجهاز الهضمي وتقليل عسر الهضم، وقد استخدمها الأشخاص كملين لآلاف السنين.


طرق أخرى لاستخدام بذور الشمر
وبصرف النظر عن مضغها بعد كل وجبة، كما اقترح الدكتور سيثي، يمكنك أيضًا استخدام الشمر بطرق أخرى مختلفة لتعزيز صحة الجهاز الهضمي والأمعاء. تحتوي بذور الشمر على تركيزات أعلى من الزيت مقارنة بالنبات. وبالتالي، لن تحتاج إلا إلى ما بين ملعقة صغيرة وملعقة كبيرة من بذور الشمر المجففة الكاملة في معظم الوصفات.


تتضمن بعض الطرق لإدراج بذور الشمر في نظامك الغذائي ما يلي:
صنع الشاي باستخدام بذور الشمر
إضافة بذور الشمر المحمصة إلى الأطباق لإضفاء نكهة حلوة تشبه عرق السوس عليها
إضافة البذور إلى العجين للمخبوزات
تناول مكملات الشمر
قبل طهي أو تحضير شاي الشمر، تأكدي من سحق أو طحن بذور الشمر كاملة قبل استخدامها، حيث يساعد ذلك على إطلاق المزيد من الزيت والنكهة.


المصدر: timesnownews.
 

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