وكيل صحة بالشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى الصالحية الجديدة

تفقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها، يرافقه الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بالمديرية.

تفقد وكيل الوزارة يرافقه وكيل المديرية ومدير إدارة المستشفيات في حضور مدير الإدارة الصحية بالصالحية الجديدة ومدير المستشفى الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، وتقديم الخدمة الطبية بصورة جيدة بالاستقبال، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، كما تفقد قسم الأشعة وقام بمناظرة مؤشرات التردد على الأشعة المقطعية، وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية، متفقداً قسم المعامل وتم التأكد من توافر الكيماويات والكيتسات اللازمة لإجراء الفحوصات المعملية، متابعاً مؤشرات أداء معمل الميكروبيولوجي، ومؤكداً على استمرار جودة الخدمة المقدمة به، نظراً لأهمية مزارع الدم في تحديد صنف العلاج المناسب للمريض وخاصة مرضى العناية المركزة مما يساهم في سرعة وزيادة نسب الشفاء.

كما اطمأن الدكتور هاني جميعة على انتظام العمل بالعيادات المسائية، وتواجد الأطباء في التخصصات المختلفة، كما أشاد بالخدمات المستحدثة بوحدة العلاج الطبيعي من "خدمة الليزر، وشد الفقرات، ورسم العصب والعضلات، وكذلك خدمة فحص قاع العين بعيادة الرمد، وتفعيل عبادة المشورة، هذا بالإضافة إلى توسعة صيدلية قرارات العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى.

واطمأن وكيل وزارة الصحة على انتظام سير العمل بوحدة السمعيات الجديدة بالمستشفى، والتي تم تشغيلها تجريبياً منذ عدة أشهر، بعد تجهيزها بأحدث أجهزة قياس السمع، بتكلفة تقديرية بلغت نصف مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، ويتم من خلالها توقيع الكشف الطبي على المرضى وقياس السمع، وعمل الجلسات العلاجية لهم، من خلال أجهزة رسم السمع وضغط الأذن، وكابينة معالجة الصوت.

كما حرص «جميعة» على الاستماع إلى المرضى والمرافقين بقسم الكلى والأقسام الداخلية، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، وتوفير أي احتياجات طبية للمرضى، متفقداً قسم الحضانات وقسم العناية المركزة وتم الاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بعد مناظرة الملفات الطبية لهم، ومناقشة الطبيب المعالج عن الحالة الصحية لكل مريض، والتأكد من استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، كما تفقد بنك الدم التجميعي بالمستشفى، وتم التأكد من توافر فصائل الدم المختلفة به.