محافظ جنوب سيناء يوجه بسرعة تطوير «شق الثعبان» في مدينة طابا



وجه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بسرعة إعداد دراسة شاملة لتطوير الطريق الأوسط وطريق شق التعبان في مدينة طابا من أجل ضمان تحسين جودة الخدمات اللوجستية والبنية التحتية على طول الطريق، بالإضافة إلى تحسين شبكات الاتصال المحمول لضمان تغطية أفضل للمسافرين والمواطنين.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية التنمية الشاملة التي تنفذها محافظة جنوب سيناء، خلال جولة ميدانية في مدينة طابا، شملت تفقد الطريق الأوسط الذي يمتد من نفق الشهيد أحمد حمدي وصولاً إلى مدينة طابا، بطول 231 كم.

ويعد هذا الطريق محورًا استراتيجيًا يسهم في تسهيل حركة التجارة والنقل بين مصر والأردن والسعودية عبر ميناء نويبع، بالإضافة إلى تعزيز الحركة السياحية بين مدن خليج العقبة، ما يدعم الاقتصاد المحلي والوطني على حد سواء.

وخلال جولته، تفقد المحافظ أيضًا طريق شق الثعبان في طابا، وهو طريق ذو أهمية خاصة لربط مناطق متعددة في المدينة وتحسين حركة المرور بها.

وخلال الجولة، التقى الدكتور خالد مبارك وفدا من الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث ناقش معهم متطلبات تحسين الطرق والخدمات اللوجستية.

ووجه المحافظ بسرعة إعداد دراسة شاملة لتطوير الطريقين، تشمل تحسين جودة الخدمات اللوجستية والبنية التحتية على طول الطريق، بالإضافة إلى تحسين شبكات الاتصال المحمول لضمان تغطية أفضل للمسافرين والمواطنين.

وأكد المحافظ أن تطوير هذه الطرق يمثل خطوة محورية في دعم خطط التنمية السياحية والتجارية في جنوب سيناء، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة.

وأوضح أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطط الدولة لتطوير شبكات الطرق ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة ويعزز من مكانة جنوب سيناء كمركز حيوي للتجارة والسياحة على مستوى المنطقة.