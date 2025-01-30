حرقوهم أحياء داخل خيمة.. الإعدام شنقا للصين قتلا 3 أشخاص بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، لصين بالإعدام شنقًا لاتهامهما بقتل 3 عمال داخل خيمة، وإضرام النيران في جثثهم، ثم سرقة سيارة أحد الضحايا ومبلغ مالي بسبب خلافات سابقة بمنشأة القناطر.



كانت قد كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات واقعة مقتل ثلاث أشخاص حرقا بسبب خلافات بمنشأة القناطر وضبط الجناة.

تلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بخيمة بدوية بداخل قطعة أرض فضاء كائنة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، وتمت السيطرة على الحريق الذي خلف وراءه 3 وفيات هم كل من "غازي علاء إبراهيم" 19 سنة، "صالح حسن السويري" 28 سنة، "حسن إبراهم البرقي" 34 سنة، "متفحمين" كانوا متواجدين بالخيمة لحراسة الدواب (جمال، أغنام)، وتم نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة مستشفى مبارك بعد مناظرة النيابة لهم وتبين أن الحريق جنائي.



أسفرت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة "شخصين" لوجود خلافات سابقة بين أحد المتهمين وأحد المجنى عليهم.