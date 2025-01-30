بطائرات مسيرة .. الحوثي يعلن استهداف سفينة (Santa Ursula)

أعلنت ميليشيا الحوثي اليمنية ان سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية استهدفت سفينة (Santa Ursula) في البحرِ العربي شرق جزيرة سقطري بعدد من الطائرات المسيرة حيث كانت الاصابة مباشرة .

وفي وقت سابق ،دعت وزارة الخارجية الفرنسية، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المعتقلين لدى جماعة الحوثي في اليمن.

كما أعربت الوزارة في بيان رسمي عن إدانتها للاعتقالات التي تستهدف الموظفين الأمميين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وفي سياق متصل، أعلنت جماعة الحوثي أنها ستفرج عن عشرات السجناء في خطوة وصفتها بأنها "مبادرة إنسانية".



قال عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين: "سننفذ مبادرة أحادية الجانب للإفراج عن العشرات من أسرى الطرف الآخر"، مشيرًا إلى أن التفاصيل الكاملة ستُعلن في مؤتمر صحفي بالتزامن مع تنفيذ المبادرة.