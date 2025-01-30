خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة الزمالك الثانية

أعلن الإعلامي خالد الغندور ،لاعب نادي الزمالك السابق ، عن تعاقد الزمالك مع ثاني صفقاته خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : رسميا محمود جهاد لاعب فاركو في الزمالك.

وحسم مسؤولو نادي الزمالك، صفقة أحمد حسام مدافع الجونة لتكون أولى صفقات الأبيض الشتوية بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وأكد مصدر بالنادي الأبيض، أن الصفقة ستكلف خزينة الزمالك 11 مليون جنيه وسيتم سداد المبلغ على قسطين، بحيث يسدد الأبيض اليوم 6 ملايين جنيه على أن يسدد باقي المبلغ فيما بعد.

وأضاف المصدر أن اللاعب سيوقع على عقود انتقال للزمالك لمدة أربعة مواسم ونصف.