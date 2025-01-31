شبانة يكشف عن صفقات الزمالك في يناير

كشف الإعلامي محمد شبانة, عن صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" الزمالك أنهى اتفاقه مع أحمد حسام مدافع الجونة، وهو لاعب جيد".



وتابع:" كما تم الاتفاق مع محمود جهاد لاعب وسط فاركو، واللاعب ظهر بشكل جيد في الموسم الماضي، وسيكون بديل قوي جدًا مع دونجا ومحمود شحاته، وكان الأهلي يتابعه لضمه".



وشدد:" الزمالك حتى الأن حسم صفقتين، وجروس طلب ضم جناح، وهناك محاولات للتعاقد مع جناح مغربي لضمه في الساعات القادمة".



وأوضح:" هناك قلق في الزمالك بسبب ميشالاك، بعد تصريحات وكيله، ونادي الزمالك كبير ويحترم جميع اللاعبين، ولكن اللاعب لم يفيد النادي حتى الآن".