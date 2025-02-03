أمير هشام: موفوكينج مرشح للأهلي بعد تعديلات الكاف.. وجناح نيجيري على الطاولة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك اهتمام كبير بضم جناح أجنبي لصفوف الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، مشيرًا إلى أن تعديلات الكاف بأحقية أي لاعب شارك في البطولات الإفريقية بالانتقال لنادي آخر والمشاركة معه في بطولات إفريقيا.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث عبر فضائية النهار: "ريليبوهيلي موفوكينج جناح أورلاندو بايرايتس الجنوب إفريقي من ضمن الأسماء المرشحة للانتقال للنادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال دوري أبطال إفريقيا، واللاعب أصبح ضمن القائمة المرشحة في مركز الجناح".

وأضاف: "هناك نيجيري أيضًا (تحت السن) من ضمن الترشيحات للانضمام للأهلي في مركز الجناح أيضا".

وأتم: "ضم أي لاعب تحت السن، يسهل بقاء معلول ووجوده ضمن القائمة".