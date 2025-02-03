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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط أكثر من 600 مخالفة تموينية خلال حملات مكثفة على المخابز بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة
ساندي رضا

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وضمان توافر السلع ذات الجودة العالية للمواطنين.

نفذت مديرية التموين بالبحيرة سلسلة من الحملات المكثفة خلال الفترة من 26/1 حتى 1/2/2025، وقد أسفرت هذه الحملات عن تحرير 342 محضرًا ضد المخابز المخالفة، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، تجميع الخبز، بالإضافة إلى عدم نظافة أدوات العجن والتصرف في الخبز بطريقة غير قانونية.

كما تم تحرير 240 محضرًا للأسواق، شملت بيع لحوم مكشوفة وذبحًا خارج المجازر الحكومية، وغشًا تجاريًا، وبيع منتجات منتهية الصلاحية وبدون بيانات، وبيع سلع بأسعار أعلى من المقررة، بالإضافة إلى تحرير 24 محضرًا لمخالفات في المواد البترولية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود محافظة البحيرة في تعزيز الرقابة على الأسواق والمخابز وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة.

البحيرة حملات مكثفة تموين البحيرة

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