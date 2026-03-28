رسائل حاسمة وقوية من أبو العينين لدول الاتحاد الأوروبي: أبوابنا مفتوحة للاستثمارات.. ومصر تبذل جهودا مكثفة لإنهاء حرب إيران

وجه النائب محمد أبو العينين، رئيس اتحاد برلمانات دول البحر المتوسط، مجموعة من الرسائل القوية للاتحاد الأوروبي أثناء مشاركته في مؤتمر مبادرة البحار الثلاثة التي تقع بين «البطيق والأدرياتيكي، والبحر الأسود» بكرواتيا، أبرزها مايلي:

مصر تستطيع لعب دور مهم اقتصاديا للتعاون الأوروبي الإفريقي

عالمنا يعيش لحظة شديدة الأهمية تفرض علينا التعاون لمستقبل دولنا

جهود مصرية مكثفة لوقف الحرب بين إيران وإمريكا وإسرائيل

حرب الشرق الأوسط تؤثر سلبا على قناة السويس ونخسر المليارات

أبواب مصر مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية

وعرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، تفاصيل مشاركة النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول الاتحاد من أجل المتوسط في مؤتمر مبادرة البحار الثلاثة التي تقع بين «البطيق والأدرياتيكي، والبحر الأسود» والذي عقد في العاصمة زغرب بكرواتيا و تضم 13 دولة جميعها من دول الاتحاد الأوروبي.

حرب الشرق الأوسط وقناة السويس



وقال أبو العينين في كلمته بالمؤتمر والتي عرضها الإعلامي أحمد موسى في ، :" عندما نتحدث عن الحرب في الشرق الأوسط فإن أول ما يتبادر في الأذهان هو قناة السويس وتوقف الدخل ونحن نخسر المليارات كل عام ".

مصر البوابة الرئيسية للسوق الأفريقية

وأضاف أبو العينين": أؤكد أن مصر إضافة إلى دورها السياسي المحوري يمكنها أن تكون لاعبا أساسيا على الصعيد الاقتصادي ومصر هي البوابة الرئيسية للسوق الأفريقية التي تضم 54 دولة تحت مظلة الكوميسا والاتحاد الأفريقي ".

أبواب مصر مفتوحة للاستثمارات الأجنبية



وتابع أبو العينين :" أعتقد أن الوقت قد حان لتوسيع آفاق تفكيرنا ووضع رؤية مستقبلة اقتصادية للمنطقة الأوروبية والعربية ويسعدني أن أخبركم أن أبواب مصر اليوم مفتوحة للاستثمارات الأجنبية المباشرة ".

وقال أبو العينين في كلمته بالمؤتمر، : "تغيرت لغة الحوار بين الدول، وأصبح الاعتماد على القوة وسيلة لتحقيق الأهداف".

وأضاف أبو العينين: "نقدر مبادرات المفوضية الأوروبية لتعميق الشراكة مع مصر، لا سيما بعد ارتقاء علاقتنا على مستوى الشراكة الاستراتيجية".

جهود مصرية مضنية لوقف حرب إيران

وتابع أبو العينين: "مصر قادرة على لعب دور حيوي كمحور ارتكاز بين شمال وجنوب المتوسط والمساهمة في حل المشكلات الراهنة"، مضيفا: "عند الحديث عن جذور الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؛ يجب التأكيد على أن المسألة لم تكن وليدة أحداث 7 أكتوبر".

وأكمل أبو العينين: “الحل الوحيد والمستدام لهذا الصراع؛ هو حل الدولتين، ومصر بذلت جهودا مضينة لوقف إطلاق النار في غزة، كما تقوم بجهود كبيرة لوقف الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل؛ لتجنب الوصول إلى كارثة دولية” مؤكدا أن مصر تتواصل مع الأطراف كافة لوقف الحرب.

وأكد النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول البحر المتوسط، أن جذور المشكلة بين فلسطين وإسرائيل ليست السابع من أكتوبر أو السنوات الأخيرة ولكنها قضية احتلال ممتدة منذ سنوات طويلة، قضية شعب يسلب منه وطنه، وذلك صميم الأزمة، وأن الحل الوحيد لتلك القضية الأولى في الشرق الأوسط حل الدولتين.



وأكد أبو العينين أن العالم يمر بفترة صعبة للغاية، اضطراب وتوتر وتغيرات في لغة الحوار بين الدول، حيث أصبحت القوة هي الوسيلة المستخدمة لتحقيق الأهداف، وعالمنا يعيش لحظة شديدة الأهمية تفرض علينا أن نفهم مستقبلنا جيدا وأن نتعاون من أجل مستقبل دولنا وآبنائنا».



وقال أبو العينين «شاركت في أكثر من مائة اجتماع حول العلاقات القوية بين أوروبا وإفريقيا، وفي كل مرة كنا نسمع أننا نريد أن نفعل .. ونريد أن نفعل .. لكننا لم نضع أمام أعيننا تجارب الآخرين، تجارب دول وضعت رؤية واضحة وروجت لها وجعلت الشعوب تؤمن بها ثم وضعت السياسات والتشريعات التي تدعم هذه الرؤية، لقد حان الوقت الآن لنستفيد من هذه التجارب، فعندما وضعت الصين مشروعها الكبير لطريق الحرير، لم تكتف بالإعلان ولكن قامت بتسويق المشروع وبناء علاقات صداقة مع الدول ووفرت التمويل فنجح المشروع، وهناك تجارب مشابهة، ونحن نستطيع عبر مبادرات المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصر، خاصة مع تطور العلاقات ومستوي الشراكة الاستراتيجي بين مصر وأوروبا، مصر تستطيع أن تقوم بدور كبير للغاية بين الشمال والجنوب، وأن تسهم في حل كثير من الأزمات القائمة»

أكد النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول البحر المتوسط، أن مصر تستطيع أن تلعب دورا مهما اقتصاديا للتعاون الأوروبي الإفريقي، وأن تكون جسرا للسوق الإفريقية التي تضم 54 دولة في إطار الاتحاد الإفريقي.



كما دعا النائب محمد أبو العينين المشاركين في مؤتمر مبادرة البحار الثلاثة لحضور اجتماعات برلمان اتحاد دول البحر المتوسط الذي سيعقد في القاهرة 3 يوليو بمشاركة 43 دولة لمناقشة قضايا المنطقة والتعاون الأوروبي – الإفريقي، مؤكدا أن مصر اليوم تفتح أبوابها للاستثمار الأجنبي المباشر، وأنها في الوقت نفسه تتحمل أعباء كبيرة حيث تستضيف نحو 10 ملايين شخص كضيوف على أرضها، وهم من اللاجئين، الأمر الذي يكلف مصر حوالي 10 مليارات دولار سنويا، إضافة إلى الخسائر التي تتعرض لها بسبب الأزمات في المنطقة وأنخفاض الإيرادات بسبب الأوضاع الإقليمية، وخسارة مليارات الدولارات كل عام بسبب الحروب والأزمات العالمية.

لقاء مفوضة الاتحاد الاوروبي لشؤون المتوسط



وعلى هامش مبادرة البحار الثلاثة في كرواتيا أعرب النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط عن سعادته باللقاء الذي جمعه والسيدة دوبرافكا شويتسا مفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والعمل البناء بين الجانبين، لا سيما في مجالات التعليم والتدريب وبناء قدرات الشباب إلي جانب تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. حيث أكد الجانبان أهمية تجنب التصعيد العسكري في المنطقة وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم.



كما ثمن أبو العينين خلال اللقاء الخطوات الإيجابية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لتعزيز وترفيع مستوى العلاقات مع مصر لمستوى الشراكة الاستراتيجية ، مؤكدا أهمية البناء على هذا الزخم لدعم الشراكة بين الجانبين.

جهود الرئيس السيسي لإحداث التهدئة بالمنطقة

وأشاد أبو العينين بالجهود الدبلوماسية المكثفة والزيارات المكوكية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول الخليج وتواصله مع مختلف الأطراف الدولية لاحتواء الأزمة في إطار الجهود الكبيرة التي تقودها مصر وباكستان وتركيا لمنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة لدعم التفاوض بين الأطراف المختلف، أملا في الوصول لحل يجنب العالم أزمة دولية كبري، مؤكدا أن أي تصعيد بالمنطقة خاصة إذا تعرضت البنية التحتية للطاقة أو الممرات الحيوية للخطر سيؤثر على العالم كله وستصل الأزمة إلى الجميع وإلى كل بيت في العالم .

وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن جذور المشكلة بين فلسطينش وإسرائيل ليست السابع من أكتوبر أو السنوات الأخيرة ولكنها قضية احتلال ممتدة منذ سنوات طويلة، قضية شعب يسلب منه وطنه، وذلك صميم الأزمة، وأن الحل الوحيد لتلك القضية الأولى في الشرق الأوسط حل الدولتين.