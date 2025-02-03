بدءًا من اليوم.. هؤلاء اللاعبون يشاركون في صفوف الزمالك

تنتظر جماهير نادي الزمالك مشاركة الصفقات الجديدة التي أبرمتها القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة لتدعيم صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ومن المنتظر أن يشهد مران اليوم استعدادًا لمواجهة نادي الإسماعيلي مشاركة اللاعبين الجدد المنضمين حديثًا إلى صفوف نادي الزمالك.

الصفقات الجديدة لنادي الزمالك

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في إبرام عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث نجح المجلس في التعاقد مع اللاعب أحمد حسام قادمًا من نادي الجونة وذلك من أجل تدعيم مركز الدفاع في صفوف الفارس الأبيض، كما تم التعاقد مع اللاعب محمود جهاد قادمًا من صفوف فريق فاركو، لتدعيم صفوف الفريق خاصة بعد الإصابة التي لحقت باللاعب حمزة المثلوثي والتي ستجعله يغيب عن الملاعب لنهاية الموسم الحالي نتيجة تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

البحث عن صفقات أجنبية لتدعيم الهجوم

بعد حصول القلعة البيضاء على توقيع اللاعبين أحمد حسام ومحمود جهاد لمدة 4 سنوات ونصف، يسعى مسؤولي نادي الزمالك إلى التعاقد مع صفقات أجنبية لتدعيم خط الهجوم لدى الفارس الأبيض، حيث يعمل المجلس على تكثيف المفاوضات مع أكثر من لاعب لحسم التعاقد معهم خلال الفترة الحالية.

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم

يستأنف نادي الزمالك اليوم الإثنين تدريباته استعدادًا لمواجهة نادي الإسماعيلي يوم الجمعة المقبلة في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز حيث ستقام المباراة في تمام الساعة السابعة على استاد السلام.

مصالحة الجماهير

تسعى القلعة البيضاء إلى تحقيق الانتصار على نادي الإسماعيلي لمصالحة جماهير الأبيض بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق في المباراة الأخيرة التي لعبها أمام نادي بيراميدز حيث انتهت بخسارة الزمالك بثلاث أهداف دون رد.

شكوك حول مشاركة السعيد وعمر جابر

تدور الشكوك حول إمكانية لحاق الثنائي عبد الله السعيد وعمر جابر لمواجهة الإسماعيلي المقبلة خاصة بعد الإصابة التي تعرضوا لها خلال مباراة الفريق أمام بيراميدز، حيث اشتكى اللاعب عبد الله السعيد من آلام أسفل الظهر وآلام في عضلة السمانة، كما اشتكى اللاعب عمر جابر من آلام في العضلة الخلفية، مما يقلل من فرصة لحاق الثنائي بالمباراة المنتظرة.