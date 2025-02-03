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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ردا على صدمة بن شرقي.. من هو المغربي نوفل الزرهوني صفقة الزمالك الجديدة

نوفل الزرهوني
نوفل الزرهوني
كريم عاطف

نجح نادي الزمالك ، في التعاقد مع عدد من اللاعبيين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الإنتقالات الشتوية الجارية .

ويسعى نادي الزمالك المواصلة في تدعيم صفوفه للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية، واتمام صفقات جديدة بعد التعاقد مع الثنائي محمود جهاد من فاركو و أحمد حسام من الجونة .

وخلال عدد من التقارير الصحفية مؤخرا، أكدت أن نادي الزمالك يواصل تحركاته في سوق الانتقالات الشتوية، حيث اقترب من التوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي الرجاء الرياضي المغربي لضم جناحه نوفل الزرهوني، في صفقة تمتد لموسمين ونصف .

أكدت التقارير أن إدارة الزمالك تواصلت مع اللاعب نوفل الزرهوني وإدارة الرجاء لحسم الصفقة بشكل نهائي، حيث سيتم ضم الزرهوني بصفقة انتقال نهائي وليس على سبيل الإعارة. 

وسيحصل اللاعب نوفل الزرهوني حسب التقارير الصحفية، على 300 ألف دولار مقابل التخلي عن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، بينما سيتقاضى الزرهوني 300 ألف دولار حتى نهاية الموسم الجاري، قبل أن يرتفع راتبه السنوي إلى 700 ألف دولار في الموسمين المقبلين. 

وخاض الزرهوني 22 مباراة مع الرجاء في مختلف المسابقات خلال الموسم الجاري، وساهم في 11 هدفًا، حيث سجل 4 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة، مما يجعله أحد أبرز العناصر الهجومية في الفريق المغربي

من هو نوفل الزرهوني

-ولد نوفل الزرهوني في 14 سبتمبر 1995 بمدينة الدار البيضاء، المغرب، وهو لاعب كرة قدم محترف يشغل مركز الجناح الأيمن، ويبلغ طوله 1.73 مترًا ويتميز برشاقته ومهاراته الفنية التي تجعله لاعبا مؤثرا داخل الملعب. 

- بدأ الزرهوني مسيرته الكروية من خلال أكاديمية الرجاء الرياضي، حيث تلقى تكوينا كرويًا متينا وصقل مهاراته في بيئة تنافسية ساعدته على التطور مبكرًا، مما مهد الطريق لدخوله عالم الاحتراف. 

- بدأ مسيرته الكروية مع الرجاء الرياضي قبل أن يخوض عدة تجارب مع أندية مغربية مثل يوسفية برشيد وسريع وادي زم، إلا أن اسمه برز بشكل لافت مع الفتح الرياضي المغربي في 2022. 

- خاض تجربة احترافية مع الحزم السعودي قبل أن يعود مجددًا إلى الرجاء في 2023. 

- حمل الزرهوني قميص المنتخب المغربي لأول مرة في 22 يناير 2021. ورغم أن مشاركاته الدولية كانت محدودة، فإن انضمامه إلى صفوف "أسود الأطلس" يعكس قدراته العالية. 

- حقق الزرهوني العديد من الإنجازات، منها الدوري المغربي وكأس العرش خلال موسم 2023-2024 وبطولة أمم إفريقيا للمحليين حين كان ضمن قائمة المنتخب المغربي المتوج باللقب في نسخة 2021.

- وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، تبلغ القيمة السوقية للاعب 500 ألف دولار. 

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