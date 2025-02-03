موديست ينضم إلى الدوري الإسباني

أعلن نادي إنترسيتي الإسباني، مساء اليوم الإثنين، عن تعاقده مع المهاجم الفرنسي أنطوني موديست، بشكل رسمي.

نشر الحساب الرسمي لنادي إنترسيتي الإسباني، عبر «فيسبوك»، صورة المهاجم الفرنسي أنطوني موديست، وعلق: «مرحبًا بك».

الجدير بالذكر أن يتواجد نادي إنترسيتي في مسابقة الدوري الإسباني الدرجة الثالثة.

وسبق وأن لعب موديست بقميص النادي الأهلي الموسم الماضي بعد رحيله عن بوروسيا دورتموند الألماني.

وحصل موديست على الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا والمركز الثالث في كأس العالم للأندية.

ورحل موديست عن الأهلي بنهاية الموسم الماضي ولم ينضم لأي نادي في النصف الأول من الموسم الجاري.