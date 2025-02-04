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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بحضور فينجر وبوساكا.. اتحاد الكرة يبدأ برنامجا شاملا لتطوير عناصر اللعبة اليوم

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

تحت شعار "التطوير سياسة الاتحاد المستدامة" يبدأ اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم اسبوعا مكثفًا من ورش العمل تحت اشراف مسئولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA لوضع لبنة التطوير الشامل على جميع المستويات، أبرزها التطوير الفني والإداري، ومنظومة التحكيم المصري

ويستضيف الاتحاد المصري لكرة القدم لهذا الغرض كوكبة من أبرز خبراء ونجوم كرة القدم في العالم، في مقدمتهم الفرنسي أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، والسويسري ماسيمو بوساكا مدير لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، وانطونيو بافلو مسئول التطوير بالفيفا وأوسكار لوبيز المحاضر الدولي في التحكيم في إطار استراتيجية تطوير كرة القدم المصرية، بقيادة المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري، حيث يستثمر الاتحاد علاقاته المتميزة بمسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من خلال مجموعة من البرامج والبروتوكولات لتحقيق هذا الهدف .

ويستقبل المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية يوم الجمعة المقبل، والذي يحاضر بورشة العمل باتحاد الكرة لاكتشاف وتطوير المواهب، من خلال مشروع "أكاديمية الاتحاد المصري لتطوير الموهوبين" الذي يبدأه اتحاد الكرة تحت رعاية وإشراف "فيفا".

تبدأ فعاليات ورشة عمل اكتشاف وتطوير المواهب اليوم الثلاثاء، ضمن المشروع الذي يهدف لتجهيز كوادر وطنية لاكتشاف الموهوبين في جميع المحافظات المصرية، ويستهدف كل مدن وقرى مصر.

يستقبل أبو ريدة يوم السبت المقبل ماسيمو بوساكا رئيس لجنة الحكام بـ "فيفا"، تزامنا مع انطلاق ورشة تطوير الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، التي يحضر بوساكا فعالياتها، إلى جانب المحاضر الدولي أوسكار لوبيز.

واستقبل أبو ريدة صباح اليوم انطونيو بافلو بحضور الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي والكابتن علاء نبيل المدير الفني وذلك قبل انطلاق ورشة العمل التي انطلقت بعنوان تنمية المواهب.

كرة القدم الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA

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