هبوط اضطراري لطائرة تزويد بالوقود أمريكية في مطار بن جوريون بعد عطل مفاجئ

أفادت “القناة 12” الإسرائيلية بأن طائرة أمريكية مخصصة للتزويد بالوقود اضطرت إلى الهبوط اضطرارياً في مطار بن جوريون، عقب تعرضها لعطل فني مفاجئ، دون الكشف عن طبيعة الخلل أو تأثيره على العمليات الجوية.

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" وصول جنود وعناصر من مشاة البحرية إلى منطقة مسئوليتها على متن السفينة البرمائية "تريبولي"، في خطوة تعكس تعزيز الحضور العسكري الأمريكي في المنطقة.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، نقلًا عن مسئولين أمريكيين، فإن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تستعد لسيناريوهات عمليات برية داخل إيران قد تستمر لأسابيع، لكنها لن تصل إلى حد الغزو الشامل، مرجحين أن تقتصر على غارات نوعية مشتركة بين قوات العمليات الخاصة وقوات المشاة.

ميدانيًا، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بإصابة 12 شخصًا جراء غارات أمريكية وإسرائيلية استهدفت مناطق سكنية في غرب وشمال العاصمة طهران، ما يزيد من حدة التوتر ويثير مخاوف من اتساع نطاق المواجهة.

وفي تطور لافت، أعلن نائب وزير الدفاع السوري تعرض قاعدة "قسرك" لهجوم بطائرات مسيرة يُعتقد أنها أُطلقت من الأراضي العراقية، في مؤشر على امتداد الهجمات عبر الحدود.

أما في العراق، فقد أفاد مصدر في الشرطة بسقوط طائرة مسيرة قرب ساحة الواثق في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، دون ورود معلومات فورية عن خسائر بشرية.