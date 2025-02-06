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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أمن دمياط يضبط 4 من مروجى المخدرات

ارشيفيه
ارشيفيه
زينب الزغبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط من ضبط عناصر شديدة الخطورة تقوم بالاتجار في المواد المخدرة بقريه الشعراء.

كانت قد وردت معلومات ، تفيد بقيام ٤ أشخاص يقومون بترويج والاتجار بالمواد المخدرة داخل نطاق مركز دمياط.

وعلى الفور تم شن حمله مكبرة، بإشراف اللواء عصام هلال مدير أمن دمياط، لتحقيق الانضباط وضبط المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة.

وجاءت الحملة  برئاسة اللواء محمود مشهور مدير ادارة البحث الجنائي، والعميد على عامر  رئيس مباحث مديريه أمن دمياط ،بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة دمياط برئاسة الرائد احمد موسي  رئيس مباحث مركز شرطه دمياط ومعاونية النقيب يوسف صلاح والنقيب عبدالرحمن شباره والنقيب اسلام العشماوى  والقوة المرافقة لهم.

تم  ضبط  3عناصر شديدي الخطورة لهم معلومات امنيه من تجار المواد المخدره أثناء تسليم وتسلم المواد المخدره ، كما تم ضبط عنصر آخر شديد الخطورة ويقوم بالاتجار بالمواد المخدرة و له معلومات امنيه من قريه السنانيه 
وتم ضبطهم بكميه كبيره مختلفه الأنواع من المواد المخدرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقبوض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة.
 
يأتى ذلك في إطار الحملات المستمرة التي تشنها مديرية أمن دمياط لمكافحة الجريمة بشتى صورها.


 

دمياط المتهمين أمن دمياط

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