أيمن يونس: حسين لبيب أحد أساطير الزمالك.. وزيزو بطل

قال أيمن يونس، لاعب نادي الزمالك السابق، إن مجلس إدارة القلعة البيضاء يبذل أقصى طاقته، مشددا على أن الظروف صعبة.

وأضاف يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "التفاف الزملكاوية حول ناديهم أمر طبيعي في تلك الظروف، والزمالك غني بأبنائه وكلهم لا يتأخرون في تقديم الدعم لناديهم".

وأضاف: "حسين لبيب أحد أساطير الزمالك ومتربي داخل النادي وهناك أعضاء داخل المجلس يصرفون أموال من جيوبهم للنادي وهذا أمر رائع".



وأردف: "زيزو بطل ويقدم أقصى جهد لديه ويجب على جماهير الزمالك أن تسانده في الوقت الحالي، ويجب على أحمد فتوح أن يستعيد مستواه في الفترة المقبلة".