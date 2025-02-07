الدوري المصري.. الزمالك يعود للانتصارات بالفوز على الإسماعيلي بثنائية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 2-0، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز مصطفى شلبي لاعب الزمالك، هدف الزمالك الأول في شباك الإسماعيلي، عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق محمد السيد، حاول محمد نصر تشتيت الكرة لتصل إلى مصطفى شلبي الذي سدد الكرة داخل الشباك في الدقيقة 18 من الشوط الأول، وسجل نبيل عماد دونجا الهدف الثاني للزمالك من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90+9 من عمر اللقاء..

بتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 20 ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وتوقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 12 في المركز الـ 14.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن التشكيل الذي يخوض به الأبيض مباراة الإسماعيلي على إستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – أحمد حسام – محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمود جهاد – محمد السيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا ومحمود بنتايج وأحمد محمود ومحمد حمدي وسيف جعفر وناصر ماهر ومحمد عاطف وحسام أشرف.