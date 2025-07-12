انطلاق فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية بالوادي الجديد

انطلقت فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع مراكز محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، تحت رعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتعليمات من الدكتور عصام محمد كومي مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وحماية صحة المواطنين.

واكد الدكتور عصام محمد كومي مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، أن الحملة تستهدف تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، ضمن خطة وطنية شاملة تتبناها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، للحيلولة دون انتشار الأمراض الوبائية بين الحيوانات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي قد تزيد من فرص ظهور الأمراض المعدية.

وأوضح الكومي أن الحملة تنفذ من خلال لجان بيطرية متنقلة وثابتة منتشرة بجميع القرى والنجوع، مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات اللازمة، وتعمل تحت إشراف طبي دقيق لضمان كفاءة عملية التحصين وسلامة الحيوانات، وقد بدأت الفرق البيطرية أعمالها من القرى الأكثر تربية للماشية، في ظل إقبال وتعاون ملحوظ من المربين وأهالي المناطق الريفية.

وأكد مدير عام الطب البيطري، أن التحصين يتم بشكل مجاني، ويُعد خط الدفاع الأول في حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الفيروسية التي تهدد الاقتصاد القومي، مشددًا على ضرورة التزام المربين بإحضار حيواناتهم إلى مقار اللجان أو التعاون مع الفرق المتنقلة.

كما ناشدت مديرية الطب البيطري جميع حائزي الحيوانات بسرعة الاستجابة والتعاون مع الحملة لضمان التغطية الشاملة، والإبلاغ عن أية حالات اشتباه في المرض، مع تقديم كافة التسهيلات والدعم الفني للمربين، مؤكداً أن الحملة تستمر لعدة أسابيع وفقًا للجدول الزمني الموضوع لضمان تغطية شاملة لجميع أنحاء المحافظة.

تأتي الحملة في إطار جهود الدولة المتواصلة للارتقاء بالقطاع البيطري، ورفع كفاءة الخدمات البيطرية، ودعم المزارعين والمربين للحفاظ على الإنتاج الحيواني وتحقيق الأمن الغذائي.