محافظ الوادي الجديد: استمرار الدراسة العام المقبل بمقر معهد الفنى الصحى بالداخلة

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن استمرار الدراسة بالمعهد الفنى الصحى بمقره بمركز الداخلة دون تعديل، وأن ما تم الإعلان عنه بشأن نقل بعض طلاب المعهد الفني الصحي بمركز الداخلة للدراسة بفرع المعهد بأسيوط، يخص الدراسات التخصصية ( الدراسات العليا )، بعد إعلان المعهد فتح باب التقديم بها، إلا أن العدد لم يكتمل وبالتالي تم إبلاغ المتقدمين باستكمال إجراءات التقديم والدراسة بمرحلة الدراسات العليا بمعهد أسيوط.

ويعتبر المعهد الفني الصحي أول معهد فى هذا التخصص يتم افتتاحه بالمحافظة، ويتبع وزارة الصحة وتشرف على تسليمه مديرية الإسكان بالمحافظة والذى يقع شمال مدينة موط، حيث كان موقع مستشفى الحميات سابقا وجرى إحلالها وترميمها بتكلفة 2 مليون جنيه تقريبا.

وقال المهندس محمد رفاعى مدير إدارة الإسكان بالداخلة والذى استعرض ما تم تنفيذه من أعمال تطوير بالمعهد الذى يتكون من 3 طوابق وحديقة كبيرة وبرجولات انتظار للطلاب بين المحاضرات والسكاشن حيث تم تنفيذ قاعات كبيرة للمحاضرات ومعامل متخصصة وغرف للجهاز الإدارى والأكاديمى بالمعهد.

وأضاف أن لجنة تابعة لوزارة الصحة والسكان قيمت موقف المعهد الفني الصحي تمهيدا لدخوله الخدمة العام الدراسى المقبل مشيرا إلى أن جهود اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم ونائبته حنان مجدى كان داعما كبيرا لإنجاز هذا العمل فى وقت قياسى لم يتجاوز العام.

وأضاف رفاعى، أن المعهد يضم ثلاثة أقسام تتضمن المختبرات الطبية، التسجيل الطبي والإحصاء، مراقب صحى على أن تستكمل باقى التخصصات وفقاً لاحتياجات قطاع الصحة بالمحافظة حيث قام فريق العمل من مديرية الصحة ومديرية الاسكان والاجهزة المعاونة بمجلس مدينة الداخلة بمواصلة العمل دون توقف حتى تم الانتهاء من كافة التشطيبات وفرش المعهد وذلك من منطلق حرص اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والتنسيق المستمر مع وزيرة الصحة والسكان للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.