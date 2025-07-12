ننشر جداول عيادات التأمين الصحى بالوادى الجديد بعد إضافة تخصصات طبية جديدة

تعلن الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الوادي الجديد، عن تحديث شامل لجداول العيادات الصباحية والمسائية بمدينتي الخارجة والداخلة، وذلك عقب إبرام عقود جديدة مع نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، وتوسيع نطاق التعاقدات بإضافة تخصصات دقيقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وذلك نفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمواصلة رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين ، تيسيرًا على المترددين وتنظيمًا لحركة الكشف الطبي بعيادات التأمين.

كان محافظ الوادي الجديد وجه بببحث الاستفادة من مبنى المعمل المجاور للتأمين لخدمة المرضى ونقل المعمل لأحد المباني الحكومية المنتقلة لمجمع المصالح الحكومية الشاغرة، وذلك خلال قيامه بجولة تفقدية مفاجئة بمقر التأمين الصحي بمستشفى الخارجة التخصصي، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على سير العمل.



وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، افتتح مركز إصدار البطاقات الصحية بعيادة الفرافرة، بهدف تيسير عملية استخراج البطاقات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي من سكان مدينة الفرافرة، وذلك لتخفيف عبء السفر عنهم، مما يسهم في توفير الخدمات الصحية بيسر وسهولة، حيث يعتبر المركز خطوة مهمة نحو تحسين وتوسيع نطاق الخدمات الصحية في المناطق النائية، بما يسهم في تحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين.

ومن أهم الفئات المستفيدة من هذه الخدمة الطلبة والمواليد، العاملين بالقطاع الحكومي والخاص، أصحاب المعاشات، الأرامل، والمرأة المعيلة، وذلك ضمن جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي في تقديم خدماتها للمواليد وطلاب المدارس، وتشمل الخدمات الوقائية مثل التطعيمات والفحوصات الطبية، إضافة إلى الخدمات العلاجية والتشخيصية والتأهيلية، لضمان صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض.