باحث عن مشاركة الرئيس اليوم في غينيا: مصر تترأس الذراع الإنمائي للاتحاد الأفريقي

قال الباحث رامي زهدي الخبير في الشؤون الأفريقية، إن سفر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي يحمل دلالة على أن مصر لا تغيب عنها أفريقيا.

الذراع الإنمائي للاتحاد

وأضاف الباحث في الشؤون الأفريقية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة الحياة تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن أهمية هذه القمة تكمن في أن مصر هي التي تترأس الذراع الإنمائي للنبات، وهو الذراع الإنمائي للاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن مصر تتواجد لعرض ما تم استحداثه وإنجازه خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة يسمح له لقاء عدد كبير من الرؤساء، بالإضافة إلى الدولة المضيفة.