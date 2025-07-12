حزب "المصريين": مشاركة الرئيس السيسي في قمة "مالابو" تعكس دور مصر المحوري بأفريقيا

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن مشاركة الرئيس السيسي في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي في مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتعزيز العمل الأفريقي المشترك وتحقيق التكامل الإقليمي في القارة، موضحًا أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي تُعد ركيزة أساسية في الاتحاد الأفريقي وشريكًا فاعلاً في جهوده الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في مختلف أنحاء القارة.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان، أن مشاركة الرئيس السيسي في مثل هذه القمم تُبرهن على التزام القاهرة الثابت بدعم الأجندة الأفريقية 2063، التي تهدف إلى بناء "أفريقيا التي نريدها" – قارة مزدهرة ومسالمة ومتكاملة، موضحًا أن مشاركة الرئيس السيسي تؤكد على الدور القيادي والمحوري لمصر في صياغة مستقبل القارة، فمصر بما تمتلكه من ثقل تاريخي وجغرافي وسياسي تُعد صوتًا مؤثرًا وفاعلًا في القضايا الأفريقية.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي تستهدف تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ومع المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وهو ما يتسق تمامًا مع الرؤية المصرية الداعمة لتوحيد الصف الأفريقي في مواجهة التحديات المشتركة، فضلا عن دعم أجندة التنمية الأفريقية، حيث تُسهم المشاركة المصرية في دفع عجلة التنمية في القارة، من خلال طرح الرؤى والمبادرات التي تدعم أجندات التكامل الاقتصادي، والتجارة البينية، وتطوير البنية التحتية، ومواجهة التحديات مثل تغير المناخ والأمن الغذائي، فضلًا عن أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي تعكس إيمان مصر الراسخ بقدرة الدول الأفريقية على إيجاد حلول لمشاكلها بمعزل عن التدخلات الخارجية، مع التأكيد على أهمية الدبلوماسية والتعاون متعدد الأطراف.

وأشار إلى أن استمرارية وحيوية الدور المصري في القمم الأفريقية، بتوجيه من الرئيس السيسي، تبعث برسالة واضحة مفادها أن مصر عازمة على البقاء في طليعة الجهود الرامية إلى تحقيق الرخاء والاستقرار لأفريقيا وشعوبها، مؤكدًا أن هذه المشاركة ليست مجرد حضور بروتوكولي، بل تجسيد لالتزام حقيقي وعميق تجاه مستقبل القارة.