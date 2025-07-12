تسريب نتيجة الثانوية العامة | ما الحقيقة ؟

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية حيث انتهزت جروبات شاومينج للغش على تيليجرام قلق وترقب الطلاب والأهالي المنتظرين إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 وعادت لبث رسائل جديدة مثيرة للجدل.

وكتبت جروبات شاومينج عبر تيليجرام: سيتم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 بعد أيام.

وأضافت جروبات شاومينج قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 : اللي حاسس نفسه ماحلش كويس يتواصل معايا هنعدل له درجاته.

وزعم شاومينج من خلال هذه الرسائل قدرته على تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 و رفع الدرجات قبل اعتمادها.

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 لأي طالب في مصر قبل اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم مؤكدة أن نتيجة الثانوية العامة 2025 ستعلن لجميع الطلاب في وقت واحد دون أي استثناءات.

من جانبه حسم شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل وأدلى بأول تصريح رسمي عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025.

حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أرجو عدم الانسياق خلف أي منشورات تدعي تحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 أو تتحدث عن مؤشرات النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2025.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : نؤكد للجميع أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لن تبخل بأي تفاصيل عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 ومؤشراتها لطمأنة الطلاب.

وأخيراً قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم : أناشد طلاب الثانوية العامة 2025 بأن يتابعوا المصادر الرسمية فقط للحصول على أي أخبار تخص موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .