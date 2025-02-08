قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في إنقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو
عودة الانتصارات فى الزمالك.. طرد لاعب وفوز نظيف بالمباراة| مالقصة؟
سيارات الصليب الأحمر تتوجه إلى موقع تسلم المحتجزين الثلاثة في غزة
كثافات وسوء أحوال جوية.. الحالة المرورية أول يوم دراسي بالترم الثاني
حماس تطلق سراح ثلاثة محتجزين إسرائيليين مقابل 183 سجينًا فلسطينيًا
وزير الخارجية: مصر تتطلع للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية مع البرتغال
دعاء ليلة النصف من شعبان.. كلمات أوصى بها النبي السيدة عائشة
وزير الخارجية: مصر تتمسك بوحدة الضفة الغربية وغزة تحت رئاسة السلطة الفلسطينية
وصلت لـ 565 ألف جنيه.. شخصان يتزايدان على لوحة سيارة مميزة
انخفاض درجات الحرارة مستمر..حالة الطقس اليوم السبت 8 يناير 2025
موعد صرف معاشات تكافل وكرامة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 8-2-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد قمة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

يد الأهلي والزمالك
يد الأهلي والزمالك
عمرو الحلواني

انطلقت منافسات المرحلة الثانية والنهائية للمنافسة على لقب دوري المحترفين للرجال لكرة اليد، بمشاركة 8 أندية، بنظام دوري من دورين ذهابًا وإيابًا لتحديد بطل الدوري.

وتشهد المرحلة النهائية إقامة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة من الدورين الأول والثاني، حيث تقام القمة الأولى مع ختام الدور الأول من المرحلة النهائية يوم الخميس 27 فبراير الجاري في تمام السادسة مساء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

بينما المواجهة الثانية ستكون في الجولة الختامية لمسابقة الدوري بين الزمالك والأهلي يوم 8 أبريل المقبل في تمام السادسة مساء على نفس الصالة.

وتقام المرحلة النهائية بمشاركة 8 أندية حسمت تأهلها، وهي حسب ترتيب المرحلة الأولى: الزمالك والأهلي والبنك الأهلي وطلائع الجيش وسبورتنج وسموحة وهيليوبوليس والزهور.

وتم ترتيب الفرق قبل انطلاق المرحلة النهائية بناء على ترتيبهم في المرحلة الأولى، إذ يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد (7 نقاط)، ويليه الأهلي بـ (6 نقاط)، ثم البنك الأهلي وطلائع الجيش لكل منهما (4 نقاط)، ثم سبورتنج وسموحة برصيد (3 نقاط)، وهيليوبوليس (نقطة واحدة)، وأخيرا الزهور بدون رصيد من النقاط.


 

الزمالك دوري اليد الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط امطار

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كولر

الأهلي يقرر الإطاحة بأيقونة وسط الملعب بطلب من مارسيل كولر

الايفواري زادي

لاعب فويفودينا الصربي يوقع للزمالك رسميا

علم لبنان- صورة أرشيفية

الأعلى منذ 12 عاما .. نمو القطاع الخاص في لبنان خلال يناير 2025

على معلول

ولا جنيه واحد .. خالد بيبو يكشف مفاجأة بشأن علي معلول مع الأهلي

جروس

قرار مفاجئ من جروس بعد الفوز على الإسماعيلي

حالة الطقس

شبورة مائية .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

جنازة بالرقص

3 أيام رقص وغناء.. جــنازة غريبة أثارت غضب وسخرية الناس

ترشيحاتنا

واقعة الدقهلية

وفاة طفلتين بسبب وجبة فاسدة في الدقهلية.. والنيابة تحقق

احمد سعد

هنعمل فرح كبير .. أحمد سعد يكشف تفاصيل حفل زفافه

وائل عبد العزيز

مش هكمل كتير.. منشور مخيف من شقيق ياسمين عبد العزيز

بالصور

مي عمر تثير ضجة برشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

مي عمر
مي عمر
مي عمر

تفسير رؤية الموز في المنام

تفسير رؤية الموز في المنام
تفسير رؤية الموز في المنام
تفسير رؤية الموز في المنام

صبا مبارك تستعرض جمالها بإطلالة شتوية أنيقة| شاهد

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

ماذا يحدث لجسمك عندما تبدأ يومك بكوب من الماء على الريق؟

ماء
ماء
ماء

فيديو

جنازة بالرقص

3 أيام رقص وغناء.. جــنازة غريبة أثارت غضب وسخرية الناس

واقعة الدقهلية

وفاة طفلتين بسبب وجبة فاسدة في الدقهلية.. والنيابة تحقق

تركي آل الشيخ

كريم وعز هيوحشونا.. تركي آل الشيخ ينشر كواليس مشهد انفجاري بفيلم The Seven Dogs

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

المزيد