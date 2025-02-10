لاعب ليفربول السابق: صلاح لا يقارن.. ومرموش صفقة مميزة لـ مانشستر سيتي

تحدث بروس جروبيلار نجم فريق ليفربول السابق، عن تألق النجم المصري محمد صلاح مع الريدز هذا الموسم.

وقال بروس جروبيلار نجم ليفربول السابق في حواره مع برنامج ستاد المحور:"عندما نتحدث عن لاعبين مثل مرموش وانتقاله الى مانشستر سيتي، فهي بالتأكيد صفقة مميزة، طريقة لعبه تناسب فريق بيب جوارديولا"

وأضاف: "لا يوجد مقارنة بين محمد صلاح وعمر مرموش، الملك المصري لا يقارن نحن لا نتحدث عن فرق أخرى نحن نتحدث عن نادي ليفربول فقط ونحب فقط نادي ليفربول وأتمنى ان يفوز الفريق أمام مانشستر سيتي في المباراة المقبلة".

واختتم حديثه قائلًا:" في النهاية يجب على صلاح ان يبذل قصارى جهده مع الفريق خلال نهاية هذا الموسم وكل التوفيق للجماهير في جميع انحاء مصر.