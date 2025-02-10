جروبيلار: صلاح أكثر اللاعبين شهرة في تاريخ ليفربول.. ويستحق الفوز بالكرة الذهبية

تحدث بروس جروبيلار نجم فريق ليفربول السابق، عن تألق النجم المصري محمد صلاح مع الريدز هذا الموسم.

وقال بروس جروبيلار نجم ليفربول السابق في حواره مع برنامج ستاد المحور:"ماذا يمكنني أن أقول عن محمد صلاح، كل عام يعود صلاح إلى ليفربول اقوى".

وأضاف:"بالنسبة لي يعتبر محمد صلاح أحد أكثر اللاعبين شهرة في تاريخ ليفربول، وكلما تقدم في العمر اصبح افضل، وتحت قيادة ارني سلوت فهو يتحسن ويلعب بشكل رائع، نامل فقط ان يظل في ليفربول لسنوات عديدة قادمة".

واختتم حديثه قائلًا:"صلاح لاعبنا الافضل دائما وكما قلت فقد عاد اقوى هذا العام واذا استمر على نفس المنوال سيكون بالتاكيد في مجموعة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية واذا استمر في التسجيل وتحطيم الارقام القياسية مرة اخرى سيفوز بالكرة الذهبية".