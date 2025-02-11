فرج عامر يكشف حقيقة مفاوضات سموحة مع معلول ويرد على عقوبات الرابطة

قال فرج عامر، رئيس سموحة، إن الجميع شاهد ما حدث لفريقه في لقاء بيراميدز، بالدوري المصري، والخسارة في آخر دقيقة بهدف علي جبر "المشكوك في صحته"، بحسب تعبيره.

وأشار عامر عبر قناة المحور، إلى أنه فوجئ بإيقاف أحمد سامي مدرب فريقه 3 مباريات رغم أن الجهاز الفني لبيراميدز، اعترض أيضًا على الحكم إبراهيم محمد.

وأضاف: "سلمت أمري لله في العقوبات ولا أملك إلا أن أكون راضيا، تعرضنا للظلم في مباراة بيراميدز وكنا أفضل منهم واتحاد الكرة لم يرد على شكوانا وتجاهلنا".

وأضاف فرج عامر "الحكام في مصر يتعرضون لضغوط قوية من جماهير الأهلي والزمالك، وأرى أن ذلك يتسبب في عدم تركيزهم".

وتابع: "أتمنى أن يحدث تطوير ومعالجة للأخطاء في التحكيم المصري قريبا، لسنا ضد المنظومة لكننا نأمل في تحسن الأوضاع".

ونفى عامر تفاوضه مع التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي لارتفاع قيمة راتبه السنوي.

وخسر سموحة أمام بيراميدز بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

ودار جدل واسع حول صحة هدف بيراميدز الذي سجله علي جبر في الدقيقة 90+7 الذي احتسبه الحكم إبراهيم محمد بناء على إشارة حكم الفيديو حسام عزب.